Trainer-Erdbeben bei Stern 1900: Kompletter Staff weg

Kai Brandt (Cheftrainer), Michael Fuß (Co-Trainer), Christian Zahn (Torwarttrainer), Dogan Erdogan (Sportlicher Leiter) und Angelique Scheer (Physiotherapeutin) sind von ihren Aufgaben beim Berlin-Ligisten Stern 1900 entbunden worden. Das bestätigte der ehemalige Sportliche Leiter Dogan Erdogan gegenüber FuPa Berlin in einem Telefonat. Am Mittwochmorgen sei er vom Vorsitzenden Bernd Fiedler informiert worden.

19 Punkte und Rang neun sollen wohl zu wenig sein. Kai Brandt war erst zur neuen Saison vom Liga-Konkurrenten SC Charlottenburg an die Schildhornstraße gewechselt. Der Tabellenführer Spandauer Kickers steht derzeit mit 23 Punkten an der Spitze der Berlin-Liga.

Das erste Training nach dem Trainer-Erdbeben soll ein alter Bekannter leiten: Andy Thurau. Er hatte die Steglitzer im Jahr 2020 in die Oberliga geführt. Zwei Jahre später verließ der heute 47-Jährige den Verein.

Infos, Daten und News von Stern 1900 hier

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login