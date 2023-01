Bericht der Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Erfurt Die Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Erfurt wurde pünktlich 11 Uhr eröffnet.

Nachdem der Vorstandssprecher Lars Fuchs die Anwesenden begrüßt hatte, nutzte der Insolvenzverwalter des Vereins, Volker Reinhardt das Podium für einen Kurzbericht zum Stand des Insolvenz-(plan-)verfahrens und stellte sich den Fragen der Mitglieder. Er machte deutlich, dass der Insolvenzplan eingereicht ist und er mit einer Gläubigerversammlung innerhalb der nächsten zwei Monate rechnet. Über den Ausgang dieser Versammlung wollte er keine Prognose abgeben, auch weil nach seiner Einschätzung Gläubiger des Vereins aktiv gegen das Verfahren agieren würden. Herr Reinhardt forderte alle auf, jetzt dem vorgelegten Plan zuzustimmen und bat die Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenfalls auf die vielen Gläubiger zuzugehen und sie vom positiven Abschluss zu überzeugen.

Danach begrüßte Geschäftsstellenleiter Daniel Winge im Namen der 1. Mannschaft die Mitglieder und sprach über die sportlichen Ziele des Regionalligateams. Dies bekam viel Beifall.

Anschließend wurde Aufsichtsratsmitglied Dr. Steffen Böhm durch Abstimmung der Mitglieder als Versammlungsleiter bestätigt und führte fortan durch die Versammlung.

Erstmals auf eine Mitgliederversammlung wurde der verstorbenen Mitglieder in einer Schweigeminute gedacht.

RWE-Vorstandssprecher Lars Fuchs berichtete ausführlich zur Bilanz des Geschäftsjahrs 2021/22 (weiter unten zum Download), welches mit einer schwarzen Null abgeschlossen wurde. Stand heute hat der Verein 1.685 Mitglieder. Lars Fuchs dankte jedem, der dem Verein in der schweren Zeit die Treue gehalten hat und allen, die neu oder wieder in den Verein eingetreten sind. Der FC Rot-Weiß Erfurt braucht jeden als Mitglied, nur so können die Ziele des Vereins, vor allem um den Nachwuchs erfolgreich angegangen werden.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Reike Meyer und RWE-Ehrenratsvorsitzender Jochen Hoffmann berichteten aus den Gremien. Anschließend wurden Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021/22 von den Mitgliedern entlastet.