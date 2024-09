Bergalingen setzt sich deutlich gegen Andelsbach durch

Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass Bergalingen einen in einer solchen Höhe ungefährdeten Heimerfolg feiern könnte. Bei herbstlich schlechten Regenwetter kam Andelsbach zunächst gut in die Partie. Nach gut einer Viertelstunde scheiterte Nick Fischer knapp am Versuch, den Bergalinger Goalie zu überlüpfen. In den darauffolgenden Minuten kamen die Gäste oft bis an den Strafraum, verpassten aber regelmässig den entscheidenden Pass. Oft blieb den Angreifern nur noch der Schuss aus ungünstiger Position übrig, der meist durch die Beine der Gegner gestoppt werden konnte. Bergalingen kam nach gut 25 Minuten ebenfalls öfter vor das gegnerische Tor und konnte durch Distanzschüsse für ordentlich Gefahr sorgen. David Rizani erzielte durch ein Traumtor in den Knick das 1:0 nach 32 Minuten.