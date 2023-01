Berburg geht mit einem neuen Trainer in die Rückrunde Seitz wechselt nach nur einer halben Saison nach Freiberg (D) +++ Mit Testspielprogramm des FC Berdenia!

Rainer Kraft ist der neue starke Mann an der Seitenlinie des Tabellenvierten der zweiten luxemburgischen Liga und ersetzt dort Roland Seitz, der in der Winterpause zum deutschen Regionalligisten Freiberg gewechselt ist.

Für Seitz sei das Angebot aus Freiberg eines gewesen, das er nicht ausschlagen konnte, so der FC Berdenia gegenüber FuPa zu den Ursachen des Trainerwechsels. Er komme aus der Freiberger Gegend und habe entsprechend viel kürzere Anfahrten zu seinem neuen Verein. Diesem Wechselwunsch Seitz' kam man in Berburg nach und man zeigt sich überzeugt, mit Rainer Kraft einen durchaus interessanten und kompetenten Nachfolger gefunden zu haben.

Kraft arbeitete u.a. in Nachwuchsbereichen von deutschen Bundesligisten, zuletzt zeichnete er aber für eine Mannschaft aus Ghana verantwortlich, mit der von der 2. in die 1.Liga aufstieg. Am Mittwoch bestreitet Berburg sein erstes Vorbereitungsspiel in Beggen, die Liste sämtlicher Testspiele findet ihr unter folgendem Link.