Benefizspiel für Alicia beim SC Abstatt Besonderes Spiel gegen den TSV Heinsheim.

Wir, der SC Abstatt mit seiner Fußballabteilung veranstalten am 29.01.2023 um 14:00 Uhr gegen den TSV Heinsheim ein Benefizspiel zu gunsten von Alicia Meyer (12 Jahre alt) aus Lauffen am Neckar.

Deshalb werden wir am 29.01.2023 unser Testspiel in Abstatt gegen den TSV Heinsheim als Benefizspiel veranstalten.

Die Einnahmen des Getränke+Essen-Verkaufs gehen an diesem Tag komplett an Alicia.

Des Weiteren würden wir uns wünschen, dass alle Zuschauer 3,- € (symbolisches Eintrittsgeld, Freundschaftsspiele sind in der Regel ohne Eintritt) an diesem Tag spenden.

Diese Erlöse würden ebenfalls Alicia zugute kommen.

SO VIELE ZUSCHAUER WIE MÖGLICH KOMMEN, DAMIT WIR ALICIA EIN TOLLES GEBURTSTAGSGESCHENK MACHEN KÖNNEN!

Weiter würden wir uns über Spenden an Alicia sehr freuen.

Diese können Sie an uns überweisen, wir werden dann die Spenden gesammelt auf das Spendenkonto von Alicia überweisen.

Für Ihre Spende:

SC Abstatt 1977 e.V.

IBAN: DE90 6206 2215 0032 4470 00

BIC: GENODES1BIA

Bank: Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG

Verwendungszweck: Spende für Alicia Meyer - Alicia lebt mit Autismus

Betrag: Nach Wunsch

