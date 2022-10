Update - Das sind die aktuellen Trainerwechsel auf FuPa Es haben bei den Teams im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands einige Trainerwechsel stattgefunden - hier gibt es die Übersicht.

Eine Fußball-Saison ohne Trainerwechsel gibt es in der Regel nicht. Im Gebiet des Württembergischen Fußballverband hat es 2022/2023 teilweise nur wenige Spieltage für eine Anpassung auf der Coaching-Position benötigt, was nicht überall für Verständnis gesorgt hat. Hier gibt es die Trainerwechsel der überregionalen Teams und der Mannschaften auf Bezirksebene in der Übersicht.

________________

Die Trainerwechsel-Übersicht gibt es nicht nur für einzelne Kreise auf FuPa; auch für die Ligen kann eine entsprechende Filterung vorgenommen werden, die folgendermaßen funktioniert: Unten rechts findet ihr einen blauen Button mit drei Strichen. Sobald ihr draufklickt, öffnet sich ein Menü mit Filter-Optionen. Dort müsst ihr "Trainerwechsel" auswählen, schon werden euch die erfassten Wechsel innerhalb einer Liga angezeigt. Zwei Beispiele:

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.