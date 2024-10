Ben Alves nach Sechserpack: "Das ist eine ganz andere Hausnummer!"

Die Mitspieler von Ben Aleves (re.) konnten es zwischenzeitlich nicht fassen. – Foto: Julia Sahr

Beim 7:5-Derbysieg gegen den SV St. Jöris glänzte Ben Alves mit sechs Toren und einer Vorlage. Der 21-Jährige spricht über das spektakuläre Spiel, seine Rolle im Team und seine Ziele für die laufende Saison.

Wenn es ein Spiel gibt, das einen Stürmer in den Fokus rückt, dann war es das Derby zwischen dem FC Eschweiler und dem SV St. Jöris. Ben Alves, 21 Jahre jung, Stürmer des FC Eschweiler, erzielte in diesem denkwürdigen Spiel gleich sechs Tore und bereitete ein weiteres vor. Mit seinem lupenreinen Hattrick in den ersten 20 Minuten war er der überragende Mann auf dem Platz. "Das Gefühl, sechs Tore in einem Spiel zu machen, durfte ich diese Saison bei der Stadtmeisterschaft schon einmal spüren. Aber sechs Tore in einem Liga-Derby – das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer", erklärt Alves. "Wenn du ein Spiel für deine Mannschaft und den gesamten Verein entschieden hast, dann ist das ein Gefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt – einfach unbeschreiblich!“ Ein Spiel, das alles bot

Das Derby hatte nicht nur wegen der Vielzahl an Toren einiges zu bieten: zwei rote Karten, ein Elfmeter und ein Eigentor machten die Partie zu einem wahren Spektakel. "Ich glaube, das war das klassische Spiel, bei dem die Zuschauer nach dem Schlusspfiff sagen: ‚Das hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen.‘ Obwohl es in der ersten Halbzeit sehr einseitig war, wurde es in der zweiten Halbzeit deutlich schwerer für uns“, beschreibt Alves die Spannung des Spiels. „Wir haben uns nach der ersten Halbzeit vielleicht zu sicher gefühlt, aber am Ende haben wir das Derby verdient gewonnen.“ Eingewöhnung beim FC Eschweiler

Alves wechselte erst zu Beginn der Saison zum FC Eschweiler. Zuvor spielte er in der Bezirksliga für den FC Roetgen und in der Landesliga für den SV Rott. Doch der Schritt in die Kreisliga A scheint für ihn der richtige gewesen zu sein. "Der FC Eschweiler war sportlich gesehen genau der richtige Schritt für mich. In meinen ersten Jahren im Herrenfußball habe ich wenig gespielt, und Spielzeit ist alles für einen jungen Stürmer. Dadurch kommt das Selbstvertrauen, und das habe ich jetzt zu 100 Prozent wieder", sagt Alves.

Auf und davon: Ben Alves glänzte als sechsfacher Torschütze im Derby gegen den SV St. Jörris – Foto: Julia Sahr