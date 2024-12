Beim VfL Kaufering tut sich einiges

Um seine Mission zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, wurden schon drei neue Spieler verpflichtet. Als „Nachbarschaftshilfe“ kommen vom TSV Landsberg die Abwehrspieler Raul Gheghes (20), der schon siebenmal im Bayernliga-Team auflief, und Noel Simonek (18). Das haben Uli Stengelmair, der Sportliche Leiter des VfL, und TSV-Fußballchef Nico Held bestätigt. Vom Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn wechselt zudem Stürmer Baschar El Fayyad (29) zum VfL. Verlassen hat die Kauferinger neben Ex-Spielertrainer Sebastian Bonfert (hat noch keinen neuen Verein) auch Stürmer Patrick Feicht (zu Zwillingsbruder Manuel, Trainer des TSV Oberalting).

Zudem hat Trainer-Fuchs Simon (32 Jahre Erfahrung, 332 Spiele mit 159 Siegen, 64 Remis und 541 Punkten) nicht nur die erste Übungseinheit 2025 bereits sehr früh, für den 10. Januar, angesetzt. Simon hat sich – wie berichtet - auch etwas Besonderes einfallen lassen: Vom 21. bis 25. Februar geht’s ins Trainingslager an die spanische Costa Dorada. In Salou, rund 110 Kilometer von Barcelona und 15 von der Provinzhauptstadt Tarragona entfernt, sollen in einem Fußball-Camp „bei angenehmen Temperaturen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, an der Taktik gearbeitet und die Neuzugänge integriert werden.