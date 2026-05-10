Beim VfB Bodenheim gehen auch die kleinsten Lichter aus Abstieg ist nach dem 1:2 bei Pirmasens II zu 99 Prozent besiegelt von Torben Schröder · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser

Trainer Marco Streker wird den Bodenheimer Abstieg nicht verhindern können. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Für die zwei bis drei offenen Abstiegsplätze in der Oberliga gibt es fünf realistische Kandidaten. Drei davon, Idar-Oberstein, Ludwigshafen und Dudenhofen, würden in die Verbandsliga Südwest absteigen. Nur wenn es stattdessen Diefflen und Eisbachtal erwischt, hat auch der Verbandsliga-Vorletzte eine Chance, drin zu bleiben. Doch selbst dieser Platz der allerletzten Hoffnung ist für den VfB Bodenheim nun so gut wie unerreichbar.