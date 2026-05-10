Beim VfB Bodenheim gehen auch die kleinsten Lichter aus

Für die zwei bis drei offenen Abstiegsplätze in der Oberliga gibt es fünf realistische Kandidaten. Drei davon, Idar-Oberstein, Ludwigshafen und Dudenhofen, würden in die Verbandsliga Südwest absteigen. Nur wenn es stattdessen Diefflen und Eisbachtal erwischt, hat auch der Verbandsliga-Vorletzte eine Chance, drin zu bleiben. Doch selbst dieser Platz der allerletzten Hoffnung ist für den VfB Bodenheim nun so gut wie unerreichbar.
Der Oberliga-Unterbau, der durch seinen Sieg die TSG Bretzenheim unter den Strich drückt, dominierte den ersten Durchgang. „Wir liegen verdient durch einen Doppelschlag zurück“, blickt VfB-Trainer Marco Streker auf die Tore von Oskar Prokopchuk (28.) und Ben Berger (30.). „In Halbzeit zwei haben wir umgestellt und waren aktiver und intensiver. Das Ergebnis ist in Ordnung, ein Unentschieden wäre es aber auch gewesen.“ Nils Schäfer verkürzte aus der Distanz (84.), Calvin Faßnacht scheiterte per Kopf mit dem Schlussgong am Kopf des Keepers.
VfB Bodenheim: Simon – Schäfer, Ziewers, Manz (46. Heine) – Lagrini (70. T. Meyenburg), Kramer, Kammerer, Ben Hazaz – Abou Daya, Faßnacht, Abdelaali (46. R. Meyenburg).