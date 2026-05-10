TSG Bretzenheim in großer Abstiegsgefahr 2:4 gegen Herxheim, und alles läuft in Ober- und Verbandsliga gegen die 46er von Torben Schröder · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Fassungslosigkeit herrschte bei den Bretzenheimern. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Schlechter kann ein Spieltag nicht laufen. Die Konkurrenten an der Kante zur Verbandsliga-Abstiegszone gewinnen, der SV Steinwenden, den man am letzten Spieltag im direkten Duell daheim mindestens einzuholen hoffte, sogar bei Meister Mechtersheim (5:4). In der Oberliga rutschen die designierten Südwest-Verbandsligisten einer ums andere in die Abstiegszone. Und selbst gibt die TSG Bretzenheim ein weiteres Spiel, das von den Chancen her ebenso gut anders herum laufen kann, her: 2:4 (0:1) gegen Viktoria Herxheim.

Statt alles in der eigenen Hand zu haben, herrscht bei der TSG vor dem Derby kommenden Sonntag in Marienborn Untergangsstimmung. Die TuS ist durch das Ergebnis der 46er gerettet. Und wird erpicht sein, zum Heim-Abschied ihres Trainers Ali Cakici die 2:3-Niederlage aus der Hinrunde wett zu machen. Die TSG braucht aus zwei Spielen sechs Punkte und selbst dann womöglich noch fremde Hilfe, etwa von Aufstiegsaspirant Basara in Steinwenden. Andererseits ist zumindest der viertletzte Platz sicher. Er kann, je nachdem, was sich in und Richtung Oberliga tut, reichen, muss aber nicht. Der nervöse Start gegen Herxheim wurde von Christoph Wörzler prompt bestraft (10.). Jakub Koutny frei auf den Keeper laufend (19.) und Seungwon Ko ungestört im Rückraum (35.) hatten große Ausgleichschancen. Zwei weitere Hochkaräter ließen auch die Gäste liegen (36., 55.). Johannes Gehrling staubte zum 1:1 ab (46.). Raphael Gehrlein per Elfmeter-Geschenk von Bastian Rosinus (65.) und Mathis Mankopf mit einem tollen Distanzschuss (75.) stellten auf 1:3.