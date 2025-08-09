 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Langenaubachs Spielender Co-Trainer Timo Strassen haut den Ball mit Wucht weg. Im Vordergrund wird er vom Dillenburger Gedu Fikadu angelaufen. © Lorenz Pietzsch
Beim SSV Langenaubach ist Stimmung in der Bude

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist Langenaubach hat nach seinem 6:0-Start Lust auf mehr: Nächster Gegner ist der SSV Dillenburg. Trainer Thorsten Stapel gibt einen Einblick, warum es so gut läuft +++

Haiger. Am zweiten Spieltag der Fußball-B-Liga Dillenburg kommt es zu einem Spiel zweier Teams, die im Laufe der Saison weit vorn erwartet werden: Der SSV Langenaubach gastiert beim ebenfalls siegreich gestarteten SSV Dillenburg. Anstoß: Sonntag, 15 Uhr im Dillenburger Sportzentrum.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

