Beim SSV Langenaubach ist Stimmung in der Bude

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist Langenaubach hat nach seinem 6:0-Start Lust auf mehr: Nächster Gegner ist der SSV Dillenburg. Trainer Thorsten Stapel gibt einen Einblick, warum es so gut läuft +++
Haiger. Am zweiten Spieltag der Fußball-B-Liga Dillenburg kommt es zu einem Spiel zweier Teams, die im Laufe der Saison weit vorn erwartet werden: Der SSV Langenaubach gastiert beim ebenfalls siegreich gestarteten SSV Dillenburg. Anstoß: Sonntag, 15 Uhr im Dillenburger Sportzentrum.