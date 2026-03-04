Beim SSV Bornheim endet eine Ära Nach sechs Jahren und dem Aufstieg in die Mittelrheinliga räumt das Urgestein im Sommer seinen Posten. von Andreas Santner · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Patrick Schmitz wird sein Traineramt zum Saisonende beim SSV Bornheim niederlegen. – Foto: LaBima

Paukenschlag beim SSV Bornheim! Erfolgscoach Patrick Schmitz wird sein Amt als Cheftrainer der ersten Mannschaft zum Saisonende niederlegen. Nach sechs außergewöhnlichen Jahren, die den Verein von der Bezirksliga bis in die höchste Verbandsebene führten, zieht der 34-Jährige einen Schlussstrich. Trotz der aktuellen sportlichen Stabilität im Tabellenmittelfeld hat sich das Bornheimer Urgestein für ein Ende seiner Amtszeit entschieden.

Patrick Schmitz und der SSV – das war in den vergangenen sechs Jahren eine sportliche Symbiose, die ihresgleichen suchte. Was während der Corona-Pandemie in der Bezirksliga begann, mündete in der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte. Der absolute Höhepunkt: Die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 1 im vergangenen Jahr und der damit verbundene, historische Aufstieg in die Mittelrheinliga. Ein Novum für den Klub, das untrennbar mit dem Namen Schmitz verbunden bleibt. „Der Entschluss ist gereift“ Dabei kommt der Rückzug nicht aus einem kurzfristigen Impuls heraus. Wie Schmitz verrät, hat er die Weichen für seinen Abschied schon frühzeitig gestellt: „Ich habe die Vereinsführung bereits vor der Rückrundenvorbereitung informiert. Der Entschluss ist in den letzten zwei Jahren in mir gereift. Ich bedanke mich bei allen, die Teil dieser Reise waren – bei jedem Zuschauer, jedem Kritiker, beim gesamten Verein und vor allem bei meiner Frau und Familie, die diesen Weg immer mitgegangen sind.“

Dass Schmitz den Verein auf einem stabilen Fundament hinterlässt, zeigt ein Blick auf das Tableau. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der neuen Umgebung hat sich der SSV Bornheim längst akklimatisiert. Mit 13 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge rangiert der Aufsteiger aktuell auf einem gesicherten zehnten Platz – der Klassenerhalt ist bei diesem Polster zum jetzigen Zeitpunkt mehr als nur greifbar. Identität und Mentalität geprägt Beim SSV weiß man genau, was man an seinem scheidenden Übungsleiter hat. Sharifo Osmaan lobte die Arbeit des 34-Jährigen in höchsten Tönen und betonte, dass Schmitz weit mehr als „nur“ Ergebnisse geliefert habe: „Gemeinsam mit seinem Trainerstab formte Patrick nicht nur eine erfolgreiche Mannschaft, sondern prägte auch Identität, Mentalität und Anspruch des Vereins.“

Auch Sharifo Osmaan verlässt den SSV Bornheim zum Saisonende. – Foto: LaBima

Auch sportlicher Leiter Osmaan verlässt den Klub Doch nicht nur auf der Trainerbank steht beim SSV Bornheim ein Umbruch bevor. Auch Sportlicher Leiter Sharifo Osmaan (32) wird den Verein zum Ende der Saison 2025/2026 verlassen. Bis dahin bleibt er jedoch weiterhin voll in seiner Funktion tätig und will den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen. Osmaan war zunächst zwei Jahre als Sportlicher Leiter im Jugendbereich aktiv und entwickelte die Abteilung strukturell wie sportlich nachhaltig weiter. Mit großem Engagement, einem starken Netzwerk und klarer strategischer Ausrichtung stärkte er sowohl die Außendarstellung als auch die interne Zusammenarbeit innerhalb des Vereins. Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Mittelrheinliga übernahm er zur Saison 2025/2026 die sportliche Verantwortung im Herrenbereich. In der Premierensaison in der höchsten Verbandsspielklasse lag sein Fokus vor allem darauf, den Klub organisatorisch und sportlich auf das neue Niveau auszurichten sowie die Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft weiter zu fördern. Osmaan selbst erklärt seinen Schritt so: „Es war mir eine große Ehre, Teil dieser Entwicklung zu sein. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen – bis dahin gilt mein voller Fokus der laufenden Saison.“ Die sportliche Planung über die aktuelle Spielzeit hinaus übernimmt künftig Abteilungsleiter André Bagala.

Sind gemeinsam ins Abenteuer Mittelrheinliga gestartet und werden die Zeit nun gemeinsam beenden: Patrick Schmitz (li.) und Sharifo Osmaan (re.) – Foto: LaBima