Beide Penzberger Vereine für die Endrunde qualifiziert – FC gewinnt Turnier der Spielgruppe Mitte ESV Penzberg sichert sich Rang drei

Auch der im Endspiel unterlegene MTV Dießen hat sich für die zweite Runde qualifiziert. Ausrichter ESV Penzberg folgte kurze Zeit später nach einem Doppelpack von Marlon Markart im Spiel um Platz drei gegen den FC Deisenhofen. Anfänglich schimmerten Bedauern und Irritationen durch die abgedunkelten Fenster der Sporthalle am Wellenbad. So hatten die Sportfreunde Breitbrunn relativ knapp wegen zu vieler Krankheitsfälle abgesagt. Turnierleiter Erhard Mach konnte so kurzfristig keinen Ersatz mehr benennen, weswegen die ursprüngliche Vierergruppe gesprengt war. Ein wenig verwunderlich mutete auch die übertriebene Ernsthaftigkeit von Philipp Ropers an. Während die meisten Teams auf einen Trainer verzichteten und sich selbst coachten, gab der Coach der Dießener an der Seitenlinie das Rumpelstilzchen. Wider den Spaßfaktor nervte er mit fortwährendem Reklamieren und Meckern Unparteiische wie Gegenspieler.

Sportlich spitzte sich die Dramaturgie hingegen perfekt zu. Mit drei Siegen bei nur einem Gegentreffer löste Bezirksligist FC Penzberg die Aufgaben in der Gruppenphase beeindruckend. Samir Azizi gelang das entscheidende 1:0 gegen den TSV Hechendorf.Ungleich zäher lief es für den anderen Penzberger Klub. Nach torlosem Remis gegen den ASC gegen den ASC Geretsried und einer Niederlage gegen Deisenhofen schien ein Weiterkommen für den ESV in weite Ferne gerückt. Die Breitbrunn-Gutschrift und das bessere Torverhältnis gegenüber Geretsried sorgten dann aber für das Stadtduell im Halbfinale. Und da ging’s hoch her. Maxi Vorreiter und abermals Markart glichen die Führungstreffer von Simon Ollert und Durim Gjocaj jeweils aus. Die knappe Entscheidung zu Gunsten des FC war dann das Produkt eines spannenden Siebenmeter-Schießens. Auf die gleiche Weise übertrumpften die Dießener den als Bayernligist firmierenden FC Deisenhofen.