„Bei uns war nie jemand dabei, der gepasst hat“: SG Farchant bildet Trainer-Duo

SG Oberau/Farchant vs FT Jahn Landsberg II – Foto: Oliver Rabuser

Marco Wiegand ergänzt Julian Ritter bei der SG Farchant/Oberau. Das neue Trainer-Duett soll der SG zum Wiederaufstieg verhelfen.

Die Suche war alles andere als einfach. Seit Januar klapperten Florian Brück und sein Team sämtliche Kontakte ab, um einen geeigneten Kandidaten als Nachfolger für Florian Elgas zu finden. Nur fand der Abteilungsleiter keinen Fußballtrainer für die Erste Mannschaft der SG Farchant/Oberau. Die Verantwortlichen fragten alte Bekannte, erkundigten sich in der Region und handelten sich reihenweise Absagen ein. Aus der Not heraus benutzten sie das E-Bay der Fußballer, das Jobportal auf der Plattform Fupa und fanden Marco Wiegand. Ein Weg, der sich für die Spielgemeinschaft bereits bewährt hatte: „Fupa haben wir bereits bei unserer Suche nach Jugendtrainern benutzt“, berichtet Brück. Der Standort Garmisch-Partenkirchen mag zwar für viele Spieler in der Region attraktiv sein, jedoch wird gerade in den weniger dicht besiedelten Landkreisen der Trainermangel besonders deutlich. „Leute aus München fahren in der Regel nicht so weit raus“, betont der Abteilungsleiter. Zusammen mit dem ehemaligen SG-Coach Sascha Hanke schrieb Brück zwei Kandidaten auf der Plattform an und landete mit Wiegand einen Volltreffer.

„Er hat sich auch für diese Region angeboten und wir sind uns sehr schnell einig geworden.“ Der 33-Jährige trainierte zuletzt in der Saison 2022/23 die Reserve des SV Bad Tölz (B-Klasse) sowie die dortige A-Jugend. In der vergangenen Spielzeit legte er eine Pause ein. Brück ist froh, die Nadel im Heuhaufen gefunden zu haben. „Andere Clubs haben vielleicht mehr Optionen in den eigenen Reihen. Bei uns war nie jemand dabei, der gepasst hat.“ Wiegand Debüt in Farchant