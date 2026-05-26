Bei Schwaben Augsburg steht das neue Trainerteam

Marco Zupur rutscht beim Regionalligisten Schwaben Augsburg in die Cheftrainerrolle. – Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Jubel war riesig, als die Relegation überstanden war. Der TSV Schwaben Augsburg geht nach den beiden Siegen (2:1, 3:2) in der Relegation gegen den Bayernligisten SV Kirchanschöring in seine dritte Regionalligaspielzeit. Dort treten die Violetten mit neuem Personal auf der Trainerbank an.

Neben dem neuen Sportdirektor Tom Paschek werden die sportlichen Leiter Bastian Kurz und Rasmus Fackler-Stamm, die beide auch als Spieler im Einsatz sind, künftig die Richtung vorgeben. Das Amt des Cheftrainers wird Ex-Spieler Marco Zupur von Matthias Ostrzolek (wechselt zu Wacker Burghausen) übernehmen.

Neben ihm werden Roland Bahl und Neuzugang Raffael Friedrich, der schon bei den Schwaben spielte und schon den TSV Haunstetten trainierte, die Kommandos geben. Das Amt des Torwarttrainers übernimmt Tobias Weber (Cosmos Aystetten) von Claus Zerbe.