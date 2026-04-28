Bei MSV-Relegation: Ausweichtermin für Pokalfinale steht

Alternativtermin für Pokalfinale steht – Foto: Marcel Eichholz

Am 23. Mai – dem deutschlandweiten „Finaltag der Amateure“ – soll das Niederrheinpokal-Finale zwischen dem SC St. Tönis und dem MSV Duisburg im Wedaustadion stattfinden. Der MSV befindet sich aktuell allerdings auch im Aufstiegskampf um die 2. Bundesliga. Bei möglichen Relegationsspielen soll die Partie am Donnerstag, den 28. Mai um 18:30 Uhr angestoßen werden.

So kommt der MSV Duisburg noch in die Relegation

Aktuell steht der MSV Duisburg auf dem vierten Platz der 3. Liga. Für eine mögliche Relegation müsste der MSV also auf den dritten Platz, auf dem zur Zeit Rot-Weiss Essen mit einem Punkt Vorsprung rangiert. Die Rechnung wäre also recht einfach: Gewinnen die Zebras jedes ihrer drei verbleibenden Spiele und RWE bleibt mindestens einmal ohne Sieg, wäre der Relegationsplatz sicher. Am kommenden Spieltag ist allerdings noch Energie Cottbus zu Gast. Ein Dreier gegen den Tabellenzweiten könnte dann doch sogar Hoffnung auf mehr als nur die Relegation machen.

Das alles ist allerdings Zukunftsmusik. Stand jetzt muss man in Meiderich mit dem 23. Mai als Finaltag planen. 2025 wurde Niederrheinpokal-Finale um 16:30 Uhr angepfiffen, wann in diesem Jahr der Ball rollt, wird der DFB noch bekannt geben. Jetzt ist jedenfalls sicher, dass der SC St. Tönis, im Falle von Relegationsspielen um die 2. Bundesliga, erst am 28. Mai um 18:30Uhr beim MSV zu Gast wäre. Die Tickets würden bei einer Verlegung ihre Gültigkeit behalten.