„Bei drei der vier Niederlagen hätten wir auch gewinnen können“

„Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist immer schwerer als die erste“, heißt eine Fußballerweisheit. Diese scheint allerdings auf den FC Kandern nicht zuzutreffen. Die Mannschaft um Spielertrainer Tim Großklaus bestreitet aktuell die zweite Spielzeit in der Kreisliga A, Staffel West, und kann exakt die gleiche Punktebilanz wie zur gleichen Zeit in der Vorsaison vorweisen – und sogar eine bessere Tordifferenz. Allein die Platzierung fällt etwas weniger erfreulich aus. Wie Großklaus die bisherige Runde bewertet, erläutert der Coach im Kreisligatipp zum elften Spieltag.

Tim Großklaus: Das ist schwer zu sagen. Wir hatten zuletzt eine Negativserie mit vier Niederlagen am Stück. Aber zugleich hat die Leistung gestimmt, und bei dreien der vier Niederlagen hätten wir auch gewinnen können. Nun haben wir uns gegen Schopfheim endlich belohnt (2:1).

fupa: Nehmen Sie uns mit auf das Spiel in Schopfheim. Wie haben Sie die Begegnung wahrgenommen?

Großklaus: Wir sind erst einmal in Rückstand geraten. Gleich die erste Chance von Schopfheim war drin, obwohl wir bis dahin mehr vom Spiel hatten. Nach einem Eckball von François Bohn hat Robin Völkel mit einem Kopfballtor das 1:1 erzielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir erneut mehr vom Spiel und mehr Chancen. Am Ende war es ein verdienter Sieg.