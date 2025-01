Bei der U23 des FC Gundelfingen steht ein Wechsel an

Im Sommer 2021 hatte Peter Stegner die U23 des FC Gundelfingen übernommen, vier Jahre später gibt er den Trainerposten bei den Kreisliga-Fußballern wieder ab. Am Ende der laufenden Runde wird der 39-Jährige die Verantwortung an Peter Matkey abgeben, der aktuell noch die U19-Junioren des FCG trainiert.

Stegner hatte mit den Gundelfingern gleich im ersten Jahr den Bezirksliga-Aufstieg geschafft, bitter war der Abstieg nach zwei Jahren durch die Niederlage im Relegationsspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren (1:2. n. V.). Doch den Rückschlag verkraftete Stegner mit seinem Team gut, aktuell spielt die U23 wieder um die Kreisliga-Meisterschaft gut mit. Was der scheidende Coach ab dem Sommer macht, ist derzeit noch offen. Wobei Stegner weiter am Gundelfinger DFB-Stützpunkt arbeiten will und auch im BFV-Nachwuchsleistungszentrum, dessen stellvertretender Leiter er ist, arbeiten will.

Stegners neues Aufgabengebiet steht noch nicht fest