Die HSG läuft noch ihren eigenen Ansprüchen hinterher. – Foto: Sascha Hohnen

Bei der Holzheimer SG reicht es hinten und vorne nicht Nach vier Spielen hat der als Topkandidat auf den Aufstieg in die Saison gestartete Landesligist Holzheimer SG erst vier Punkte und schon zwei Niederlagen auf seinem Konto. Gegen Unterrath fehlte es an fast allem, was im Mannschaftssport wichtig ist. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SG Unterrath Holzheim

Es muss so um die 80. Minute gewesen sein, als Torhüter Johannes Kultscher seine Vorderleute lautstark an Grundsätzliches erinnerte: „Kommt Jungs, Fußball spielen!“ Ein gut gemeinter Rat, doch an der Umsetzung scheiterten die mit so großen Ambitionen in die Saison gestarteten Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG auch bei der 1:3-Niederlage (Halbzeit 1:0) gegen die SG Unterrath auf ganzer Linie.

Keine Spielkontrolle nach Führungstreffer Selbst Trainer Hamid Derakhshan blieb nach der bereits zweiten Niederlage im vierten Saisonspiel nur die besorgniserregende Erkenntnis: „Das ist zu wenig.“

Sa., 07.09.2024, 16:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim SG Unterrath SG Unterrath 1 3 Abpfiff Dabei schien die für diese Spielklasse mit ganz außergewöhnlicher Prominenz bestückte Truppe, deren 4:0-Sieg am dritten Spieltag in Mennrath als Initialzündung hätten wirken sollen, zur Mitte der ersten Hälfte auf einem guten Weg. Da griff in einer bis dahin komplett ausgeglichenen Partie der Japaner Hiromasa Kawamura bei seinem zauberhaften Treffer zum 1:0 ins oberste Regal der Fußball-Kunst. Ein Erfolgserlebnis, das eigentlich Auftrieb hätte geben müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die personell ebenfalls prächtig bestückten und dazu bis in die Haarspitzen motivierten Gäste begannen nach der bei fast 30 Grad dringend angeratenen Trinkpause damit, dem vorerst ehemaligen Aufstiegskandidaten klassisch den Schneid abzukaufen – und zwar mit den auch in Zeiten „diametral abkippender Sechser“, „Box-to-Box-Achtern“ oder „Acht-Ein-Halbern“ nach wie vor gültigen Grundtugenden Kampf, Einstellung und Mannschaftsgeist.