Bei Bebbo Eibl: Talent Cardozo klaut Vilzing drei Punkte aus dem Nest

Vilzing schlug sich gegen Bayern München wacker, verlor aber dennoch. – Foto: Adrian Goldberg

Ist es eine verkraftbare Niederlage, weil man gegen die Reserve des großen FC Bayern München nur 0:1 verloren hat? Und auch, weil man sich ohne Sorgen im Niemandsland der Tabelle befinden? Fest steht: Die DJK Vilzing hat am Ostermontag gegen die Zweitvertretung des Rekordmeisters verloren. Erstmals waren Jünger, Goß & Co. in diesem Rahmen bei "Bebbo" Eibl, vier Jahre Coach am Huthgarten war und inzwischen Co-Trainer in der Landeshauptstadt ist, zu Gast.

Sein damaliger Assistenten, der in selber Funktion nach wie vor beim oberpfälzischen Regionalligisten aktiv ist, sah ein "gutes Auswärtsspiel" seiner Mannschaft, "gegen einen spielerisch sehr starken Gegner", wie Matthias Graf bilanziert. Unter anderem liefen für die Münchener Deniz Ofli und Maycon Cardozo auf, die unter Vincent Kompany bereits Bundesliga-Luft einatmen durften. Letztgenannter war es auch, der das Tor des Tages erzielte. Er traf bereits nach 17 Spielminuten. Eine Hereingabe, die Freund und Feind verpasst - und dann im Tor eingeschlagen ist.

"Die erste Halbzeit ging an die Bayern", berichtet der Vilzinger Co-Trainer, der auch den Grund nennt: "Wir hatten nicht den nötigen Zugriff." Nach Wiederanpfiff war die DJK seinen Ausführungen zufolge gut im Spiel - und konnte sich die ein oder andere Chancen erspielen. Auch der FC Bayern München II blieb stets gefährlich. Insgesamt zeigt sich der 38-Jährige enttäuscht: "Schade, dass uns heute kein Tor geglückt ist."