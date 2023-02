Behudin Krdzic wechselt zum ASV Faßberg Stürmer des Bezirksligaaufsteigers TuS Hermannsburg wechselt in die 1. Kreisklasse

Behudin Krdzic, Stürmer des Bezirksligaaufsteigers TuS Hermannsburg, ist zur Rückrunde zurück zum geografischen Nachbarn ASV Faßberg in die 1. Kreisklasse gewechselt.

Behudin Krdzic stürmte zuletzt in der Saison 2020/21 für den ASV. In der laufenden Bezirksligasaison hat er in 13 Ligaspielen drei Tore für den TuS Hermannsburg erzielt.

Link-Tipp: Alle Spiele, Fußball-News, Ergebnisse, Tabellen, Liveticker und die Elf der Woche zur Bezirksliga Lüneburg 2