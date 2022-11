Begeisterung für die Rückwechsel-Regel hält sich in Grenzen Wie die B-Ligisten aus dem Kreis Alzey-Worms zur Regelerneuerung stehen

Alzey. In der B-Klasse ist seit der vergangenen Saison vom Südwestdeutschen Fußballverband etwas zugelassen, was es so in höheren Ligen nicht gibt: Unter den fünf Wechseln sind auch Rückwechsel zugelassen. Die Begeisterung bei den Trainern in der Klasse, die ja dadurch eigentlich über mehr Möglichkeiten verfügen sollen, hält sich aber insgesamt in Grenzen.