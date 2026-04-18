Beeck präsentiert den ersten Zugang für kommende Saison

Kampa (Blau) wechselt nach Wegberg-Beeck – Foto: Heidebote

Bei den beiden Landesligisten Germania Teveren und SV Helpenstein spielen sehr viele Akteure, die eine Vergangenheit beim FC Wegberg-Beeck haben. Angesichts des gewaltigen Umbruchs, der sich bei den Kleeblättern für die nächste Saison abzeichnet, werden zurzeit einige dieser Spieler als potenzielle Rückkehrer gehandelt.

Kampa kommt, weitere Spieler im Gespräch

Bei einem davon ist es nun fix: Niklas Kampa, trotz seiner erst 20 Jahre schon Teverens Kapitän, kehrt im Sommer heim zum FC. Nach der A-Jugend hatte Kampa Beeck 2024 Richtung Heidestadion verlassen – der Sprung in die Mittelrheinliga wird für ihn damals vielleicht noch zu groß gewesen sein. Bei den Germanen entwickelte sich Kampa aber prächtig, wurde auf Anhieb Stammspieler – und im zweiten Jahr eben auch schon Spielführer. Qualitäten hat er also zweifellos. Unbestritten dürften die beiden Jahre in Teveren ihm gutgetan haben, werden für seine Entwicklung sehr förderlich gewesen sein.

Ein anderer 20-Jähriger hat seinen Vertrag in Beeck nun ebenfalls verlängert: Elias Khadraoui, 2025 aus der U19 Borussia Mönchengladbachs gekommen. Wie Kampa ist auch der gebürtige Düsseldorfer in der Defensive vielseitig einsetzbar, ist in der laufenden Saison in Meisterschaft und Pokal bislang zwölf Mal zum Einsatz gekommen – überwiegend als Einwechselspieler. Dabei hinterließ er stets einen soliden Eindruck, versah zuverlässig seinen Dienst – Mittelrheinliganiveau hat er definitiv. Für mehr Einsatzzeiten reichte es angesichts der Klasse seiner Mitspieler allerdings nicht – das dürfte in der nächsten Saison anders aussehen.