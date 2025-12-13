Beeck braucht einen Sieg für ein gutes Gefühl zum Jahresende

„Für mich war Platz eins ehrlich gesagt auch schon zum Zeitpunkt des Trainerwechsels in weiter Ferne. Damit brauchen wir uns nun aber erst recht nicht mehr zu befassen, auch wenn eine Steigerung unverkennbar ist“, sagt Bösing. Seine Motivation lasse deswegen aber keinen Millimeter nach. „Unser Ziel muss es nun sein, in der Rückrunde in einen richtigen Flow zu kommen und so in der Tabelle dann auch noch ordentlich zu klettern – möglichst weit nach oben noch. Das muss einfach unser Anspruch sein. Und zur Aufarbeitung der Hinrunde ist nun auch jeder Spieler aufgefordert, erst einmal sich selbst zu fragen, was er dazu beigetragen hat, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und da schließe ich mich natürlich mit ein.“ Dazu beitragen werde sicherlich auch die sehr lange Wintervorbereitung von sechseinhalb Wochen. „Die sollte uns ebenfalls ein gutes Stück weiterbringen.“

Potenzial bei Beeck ist vorhanden