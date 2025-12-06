Beckumer SpVg: Top-Torjäger ist weg - Oberliga-Offensivmann kommt

Ogün Gümüstas (links) verlässt Beckum, Mergim Deljiu wechselt nach Beckum.

In einem fast gleichauf an der Spitze liegenden Quartett in der Bezirksliga 7 mischt die Beckumer SpVg trotz des Umbruchs im Sommer mit. Nicht mehr dabei ist der langjährige Torjäger Ogün Gümüstas, der erst im Sommer vom Oberligist TuS Hiltrup nach einem Jahr zurückgekehrt war. Der Beckumer "100-Tore-Mann" (2021-24) läuft künftig für Landesligist ASK Ahlen auf. Mit Mergim Deljiu, der kürzlich seinen Vertrag beim Oberligisten SV Westfalia Rhynern aufgelöst hat, konnte aber eine Top-Winterverstärkung gewonnen werden.

Zwischen Gümüstas und Beckum war es Ende Oktober zum Bruch gekommen, weil der eigentlich von seiner Knieverletzung wieder genesene Mittelstürmer auf der Bank Platz nehmen musste. Gegenüber der Lokalpresse "Die Glocke" erklärt der 29-Jährige: „Ich habe schon vor Wochen einen Vertrauensbruch gespürt. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht eingesehen, mich auf die Bank zu setzen. Mir wurde zugesagt, schon eher wieder in der Startelf zu stehen. Das wurde nicht eingehalten." Da Gümüstas im darauffolgenden Spiel urlaubsbedingt gefehlt hätte, wollte das Trainer-Team Jan Mance/Jonas Westermeyer wieder Talent Adijibar Ahmed die Startelf-Chance geben. „Doch anstatt sich für einen jungen Spieler zu freuen, reagiert er so. Und das mit der Kapitänsbinde. Das spricht doch für sich. So eine Entscheidung ist nicht tragbar und hat im Mannschaftssport nichts zu suchen. Seine Entwicklung nach der Verletzung war wirklich gut und ich hätte gerne weiter mit ihm gearbeitet", gibt Mance zu Protokoll.

Landesligist ASK Ahlen hat inzwischen die Verpflichtung von Gümüstas bekanntgegeben. Der Aufsteiger hatte nach einem starken Start genauso stark nach gelassen, hat sich gegen Ende der Hinserie aber wieder auf sechs Punkte an Platz 1 herangerobbt und hat noch alle Chancen, oben anzugreifen. Gümüstas könnte dabei ein wichtiges Puzzlestück werden. ASK-Trainer Erkan Baslarli sagt: „Mit Ogün gewinnen wir einen klassischen Neuner, der unsere Offensive perfekt ergänzt. Bereits mit Yasin Acar waren wir vorne gut besetzt, doch durch Ogüns Verpflichtung werden wir nun noch variabler und schwerer ausrechenbar. Seine Quote spricht für sich – er weiß, wie man Spiele entscheidet. Ich bin sehr zufrieden, dass wir ihn im Winter noch holen konnten.“



Deljiu schlägt höherklassige Angebote aus