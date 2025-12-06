Beckumer SpVg: Top-Torjäger ist weg - Oberliga-Offensivmann kommt

In einem fast gleichauf an der Spitze liegenden Quartett in der Bezirksliga 7 mischt die Beckumer SpVg trotz des Umbruchs im Sommer mit. Nicht mehr dabei ist der langjährige Torjäger Ogün Gümüstas, der erst im Sommer vom Oberligist TuS Hiltrup nach einem Jahr zurückgekehrt war. Der Beckumer "100-Tore-Mann" (2021-24) läuft künftig für Landesligist ASK Ahlen auf. Mit Mergim Deljiu, der kürzlich seinen Vertrag beim Oberligisten SV Westfalia Rhynern aufgelöst hat, konnte aber eine Top-Winterverstärkung gewonnen werden.
Zwischen Gümüstas und Beckum war es Ende Oktober zum Bruch gekommen, weil der eigentlich von seiner Knieverletzung wieder genesene Mittelstürmer auf der Bank Platz nehmen musste. Gegenüber der Lokalpresse "Die Glocke" erklärt der 29-Jährige: „Ich habe schon vor Wochen einen Vertrauensbruch gespürt. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht eingesehen, mich auf die Bank zu setzen. Mir wurde zugesagt, schon eher wieder in der Startelf zu stehen. Das wurde nicht eingehalten."
Da Gümüstas im darauffolgenden Spiel urlaubsbedingt gefehlt hätte, wollte das Trainer-Team Jan Mance/Jonas Westermeyer wieder Talent Adijibar Ahmed die Startelf-Chance geben. „Doch anstatt sich für einen jungen Spieler zu freuen, reagiert er so. Und das mit der Kapitänsbinde. Das spricht doch für sich. So eine Entscheidung ist nicht tragbar und hat im Mannschaftssport nichts zu suchen. Seine Entwicklung nach der Verletzung war wirklich gut und ich hätte gerne weiter mit ihm gearbeitet", gibt Mance zu Protokoll.
Landesligist ASK Ahlen hat inzwischen die Verpflichtung von Gümüstas bekanntgegeben. Der Aufsteiger hatte nach einem starken Start genauso stark nach gelassen, hat sich gegen Ende der Hinserie aber wieder auf sechs Punkte an Platz 1 herangerobbt und hat noch alle Chancen, oben anzugreifen. Gümüstas könnte dabei ein wichtiges Puzzlestück werden.
ASK-Trainer Erkan Baslarli sagt: „Mit Ogün gewinnen wir einen klassischen Neuner, der unsere Offensive perfekt ergänzt. Bereits mit Yasin Acar waren wir vorne gut besetzt, doch durch Ogüns Verpflichtung werden wir nun noch variabler und schwerer ausrechenbar. Seine Quote spricht für sich – er weiß, wie man Spiele entscheidet. Ich bin sehr zufrieden, dass wir ihn im Winter noch holen konnten.“
Deljiu schlägt höherklassige Angebote aus
Bei Beckum machte sich der Verlust kaum bemerkbar. Eine Serie von sieben Siegen in Folge wurde erst im letzten Spiel des Jahres im Topspiel beim "Wintermeister" TuS Freckenhorst (0:2) beendet. Ab sofort können Mance/Westermeyer auf einen Offensivmann setzen, der schon in der Oberliga Westfalen seine Klasse gezeigt hat.
Deljiu war in der Spielzeit 2024/25 mit 17 Scorerpunkten der beste Offensivmann des SV Westfalia Rhynern war und trug die Rückennummer 10. Ähnlich wie Gümüstas kam es nach einer Verletzungspause Mitte November zum Vertrauensbruch, als der 30-Jährige nicht so viel Einsatzzeit bekam, wie er es sich erhofft hatte. Nun hat er sich entgegen höherklassiger Angebote langfristig für Beckum entschieden und direkt einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.
"Wir sind natürlich extrem froh, dass sich Mergim für uns entschieden hat. Wir waren beileibe nicht der einzige Verein, der sich in den letzten Wochen bei ihm gemeldet hat. Er will allerdings aus familiären Gründen etwas zurückschrauben und hat total Lust auf das Projekt in Beckum und unser Konzept als Trainer, das wir ihm präsentiert haben", so Westermeyer.„Das ist ein absoluter Ausnahmespieler. Er wird auch die Jungs drumherum noch besser machen", sagt Mance.
Mit Niklas Kruse steht ab sofort ein Rückkehrer wieder dauerhaft zur Verfügung, nachdem er im November schon zu seinen ersten Einsätzen gekommen ist. Studienbedingt hatte er fast anderthalb Jahre pausiert.
"Niki ist ein überragender Junge. Jan und ich haben ihn vor Jahren bereits in der U15 in Beckum trainiert und haben nie den Kontakt mit ihm verloren. Nachdem er seine ersten Herrenjahre in der Landesliga bei der BSV unter Robert Mainka verbracht hat, hat er studienbedingt erst einmal eine Pause eingelegt. Wir konnten ihn nach einem Monat Training und den Spielen im November nun davon überzeugen, dass er die Rückrunde für uns spielen wird", so Westermeyer.