Beben beim SC 09 Erkelenz: Auch Vorsitzender zurückgetreten Nach dem Sportlichen Leiter Guido Dürbaum hat beim SC 09 Erkelenz jetzt auch Sven Börstinghaus nach gerade mal anderthalbjähriger Amtszeit seinen Rücktritt erklärt. Kommissarisch beerbt ihn die bisherige Zweite Vorsitzende Jacqueline Breuer.

Eigentlich könnte beim SC 09 Erkelenz eitel Sonnenschein herrschen: Die Erste Mannschaft ist völlig ungeplant in die Landesliga aufgestiegen – der neue Coach Pascal Thora hatte in seinem Trainerpremierenjahr also weit mehr Erfolg, als allgemein zu erwarten war. Abgesehen vom sportlichen Aushängeschild hängt der Haussegen beim Traditionsklub gerade aber mächtig schief: Nach dem Sportlichen Leiter Guido Dürbaum ist vergangene Woche nun auch noch der Vorsitzende Sven Börstinghaus zurückgetreten.

„Die Rahmendaten für eine weitere Zusammenarbeit stimmten für mich nicht mehr“, erklärte Börstinghaus nun auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob sein Rücktritt in direktem Zusammenhang mit Dürbaums Rücktritt zu sehen sei? „Guido ist ein echter Macher, aber er kann auch keine Götter neben sich haben, hat vieles an sich gerissen“, antwortete der nun Ex-Vorsitzende auf diese Frage – ein direkter Zusammenhang besteht da also nicht. Für ihn sei zwar klar gewesen, sich nicht in die sportlichen Belange einzumischen, so Börstinghaus weiter. „Aber bei strategischen Überlegungen, auch, was den Austausch mit anderen Vereinen betrifft, wollte ich schon mehr eingebunden werden.“

Dürbaum selbst wollte die Vorwürfe zu seiner Person nicht kommentieren, zeigte sich stattdessen höchst erfreut über einige Entwicklungen, die nach seinem Rücktritt als Sportlicher Leiter (das Amt als stellvertretender Vorsitzender lässt er nun ruhen) eingesetzt hätten: „Ich bin ja vor allem deswegen zurückgetreten, weil ich mir hier und da mehr Unterstützung gewünscht hätte. Da ist von einigen schon sehr wenig gekommen.“ Was wohl auch auf Börstinghaus selbst gemünzt werden kann. Dürbaum weiter: „Nach meinem Rücktritt sind nun einige Leute aus der Versenkung aufgetaucht und haben erklärt, beim SC 09 wieder richtig mitmachen zu wollen. Genau diese Reaktion hatte ich mir erhofft. Von daher bin ich sehr zufrieden. Und ich selbst bleibe dem Verein ja in anderer Funktion erhalten.“

Und das betrifft das Sponsoring. Denn bei Dürbaum liefen in den vergangenen elf Jahren nicht nur alle sportlichen Fäden zusammen, sondern auch die wirtschaftlichen: Für Sponsorenakquise und -pflege war in erster Linie auch er zuständig. „Ich möchte dabei aber noch nicht mal so sehr von Sponsoren sprechen, sondern vielmehr von Unterstützern und Gönnern.“ Genau das werde er aber weiterhin machen – im Förderverein des SC 09. „Ich bin gerade dabei, mir ein Team zusammenzustellen, mit dem wir den Förderverein deutlich beleben wollen. Die letzten elf Jahren dürfen einfach nicht für die Katz gewesen sein.“

Börstinghaus‘ Nachfolge tritt kommissarisch die bisherige stellvertretende Vorsitzende Jacqueline Breuer an. Die 35-Jährige, die bei der Stadt Mönchengladbach arbeitet, ist vor sieben Jahren zum SC gestoßen, um in der Frauenmannschaft zu spielen. „Vorher hatte ich in der Regionalliga beim FSC Mönchengladbach gekickt. Doch nach mehreren Verletzungen war klar, dass ich keinen Leistungssport mehr betreiben kann. So bin ich damals zum SC 09 gekommen“, erzählt Breuer, die beileibe keine Übergangslösung bleiben möchte: „Ja, ich kann mir vorstellen, das längerfristig zu machen. Es geht schließlich auch darum, das Ganze hier mal neu durchzustrukturieren.“

In den nächsten Monaten möchte sie daher nun erst mal eine schlagkräftige Vorstandstruppe zusammenstellen, um sich im Oktober/November in einer Mitgliederversammlung dann auch zur ordentlichen Vorsitzenden wählen zu lassen. Dürbaum traut ihr jedenfalls eine Menge zu: „Jacqueline ist sehr tough und strukturiert. Die kann hier wirklich was bewegen.“

Baustellen gibt es beim SC 09 genug. Die Zweite Mannschaft ist in die C-Liga abgestiegen – der Sportclub dürfte es so sehr schwer bekommen, Spieler, die es nicht in die Erste Mannschaft schaffen, in Erkelenz zu halten. Auf den neuen Sportlichen Leiter Oliver Keuter, der Dürbaum damit ein Jahr eher als geplant beerbt (2025 legt Dürbaum ein Sabbatjahr ein, geht dann auf Weltreise) kommt also gehörig Arbeit zu.

Die zweifellos größte Baustelle ist aber die Jugend. Der SC 09 hat aktuell weder eine A- noch eine B-Jugend, wird voraussichtlich fünf Jahre warten müssen, bis wieder eigener Nachwuchs in den Seniorenbereich wechselt. Dazu gab es in der Jugendleitung nach einigen Vorfällen zuletzt gleich mehrere Personalwechsel. Neue Jugendleiterin ist nun Linda Kontschak. Zudem macht dem SC 09 auch noch wiederholter Vandalismus und Diebstahl auf dem Kunstrasengelände arg zu schaffen.