Bayreuth zukunftsfähig machen: Dr. Kalemba von DFB & DFL ausgezeichnet

Große Ehre für Dr. Nicole Kalemba: Die Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth hat am vergangenen Montag, den 19. Mai 2025, erfolgreich das renommierte Zertifikatsprogramm "Management im Profifußball" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgeschlossen - und wurde dabei für ihre Abschlussarbeit ausgezeichnet.

Das im Oktober 2023 gestartete Programm umfasste neun intensive Module mit Schwerpunkten in den Bereichen Bundesliga-Know-how, sportliches Fachwissen sowie strategisches und operatives Management im Profifußball. Ziel ist es, Führungspersönlichkeiten im deutschen Fußball gezielt weiterzubilden und für die Herausforderungen der modernen Vereinsführung zu rüsten. Übergeben wurde das Zertifikat von DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und DFL-Leiter Ansgar Schwenken. Dr. Kalemba überzeugte zudem mit ihrer Abschlussarbeit mit dem Titel "Tradition bewahren, Zukunft gestalten - Die Strategie 2030 der SpVgg Bayreuth für wirtschaftliche Stabilität und Nachhaltigkeit."

Die Jury würdigte ihre Arbeit als zukunftsweisend, praxisnah und strategisch fundiert. "Ich bin dankbar, dass ich aufgrund des Stipendiums, das mir der DFB und die DFL verliehen haben, Teil dieser Gruppe und dieses Zertifikats sein durfte", so Dr. Kalemba. "Es waren 18 sehr lehrreiche Monate, in denen ich viele inspirierende Menschen kennenlernen und tiefe Einblicke in den Profifußball erhalten durfte. Die Zeit war herausfordernd - das Programm parallel zu meinem Hauptjob und meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth zu absolvieren, war nicht immer leicht. Umso glücklicher macht es mich, dass meine Abschlussarbeit, mein Strategieplan für die SpVgg Bayreuth, als beste Arbeit ausgezeichnet wurde."