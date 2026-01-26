Julian Bell hat nach seinem Abschied aus Bayreuth schnell eine neue Aufgabe gefunden. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Bayreuth: Kalemba mit emotionalem Post - Bell wechselt nach Leipzig Die Geschäftsführerin der Altstadt äußerst sich ausführlich zur prekären Lage +++ Julian Bell heuert bei Chemie Leipzig an

Turbulente Zeiten durchlebt mal wieder die SpVgg Bayreuth. Die finanzielle Situation auf der Jakobshöhe ist mehr als angespannt. Vor wenigen Tagen sorgte diese Meldung überregional für Schlagzeilen: Weil die "Oldschdod" einen strikten Sparkurs fahren muss, darf jeder Spieler den Verein noch in der Winterpause verlassen. Seitdem schießen natürlich viele Spekulationen ins Kraut! Wie schlimm ist es wirklich um die SpVgg bestellt? Es gibt diesbezüglich mehr Fragen als Antworten, die Emotionen kochen verständlicherweise hoch in Oberfranken. Am Wochenende hat sich nun Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba mit einem ausführlichen Statement zur Lage gemeldet.

"Zur aktuellen Berichterstattung ist mir eine Klarstellung wichtig: Es geht nicht darum, Spieler aktiv abzugeben. Vielmehr sollen Spieler die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen – immer unter Einhaltung der vertraglichen Zusicherungen – mittragen möchten. Dieser Weg steht für Fairness und Ehrlichkeit. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind offen benannt. Jeder Spieler soll auf dieser Grundlage selbst entscheiden können, ob er diesen Weg mitgehen möchte. Niemand wird gedrängt, niemand vor vollendete Tatsachen gestellt. Dieser Umgang ist aus unserer Sicht ehrlicher, als falsche Sicherheit zu vermitteln oder Zusagen zu machen, die nicht dauerhaft garantiert werden können. Transparenz bedeutet auch, unbequeme Realitäten offen anzusprechen, selbst wenn das Kritik nach sich zieht", erläutert Kalemba in der Stellungnahme, die auf der Homepage der SpVgg veröffentlicht wurde.



Darin tritt sich auch der Kritik entgegen, der Verein gehe mit der Situation intransparent um: "Beim Crowdfunding wurden zu jeder Zeit offen Zahlen kommuniziert. Das Ziel von 500.000 Euro wurde nicht erreicht, dennoch haben die rund 130.000 Euro geholfen, laufende Verpflichtungen – unter anderem die der Berufsgenossenschaft – zu erfüllen und die Saison 2024/2025 geordnet zu Ende zu bringen. Desweiteren haben auch unsere Gesellschafter einen großen Teil dazu beigetragen, die letzten Monate weiter fortführen zu können. Auch innerhalb des e.V. gibt es Themen, die intern aufgearbeitet werden müssen. Diese gehören aus unserer Sicht nicht in die öffentliche Diskussion, da öffentliche Vorwürfe keine sachliche Klärung ersetzen. Sachliche Kritik ist jederzeit legitim. Persönliche Angriffe, Beleidigungen oder sexistische Kommentare überschreiten jedoch eine klare Grenze und haben mit konstruktiver Kritik nichts zu tun."

Kurzfristig lautet das oberste Ziel der SpVgg Bayreuth: Saison 2025/26 zu Ende zu bringen.



Kalemba bittet des Weiteren das Umfeld um Ruhe und Geduld: "Wir arbeiten weiterhin mit hoher Verantwortung an nachhaltigen Lösungen für den Verein. Nicht jeder Zwischenschritt kann oder sollte öffentlich kommentiert werden. Sobald neue Klarheit besteht und verlässliche Aussagen möglich sind, werden wir transparent darüber informieren. Ziel ist es aber, die Saison unter Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen zu Ende zu bringen, immer unter der sportlichen Prämisse des Klassenerhalts. Betreffend der zukünftigen Ausrichtung stehen noch Sondierungsgespräche an, auch hier werden zu gegebener Zeit die nötigen Informationen geliefert."