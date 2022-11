Bayers U19 sichert sich einen Punkt bei Schalke 04 Torhüter Maximilian Neutgens rettet der Werkself einen Punkt gegen Schalke.

Nach dem Seitenwechsel blieb Leverkusen dran. Die Hausherren lauerten derweil auf Konter und hatten Pech, dass der eingewechselte Kelsey Meisel aus spitzem Winkel am Pfosten scheiterte. Nach einer Stunde belohnte sich Bayer dann aber für den couragierten Auftritt: Leon Köhl setzte David Widlarz mit einem herrlichen Lupfer über die gesamte Schalker Hintermannschaft in Szene. Letzterer nahm den Ball perfekt mit und verwandelte unter Bedrängnis sicher zum 1:0.

In der Anfangsviertelstunde waren zunächst die Gastgeber spielbestimmend, doch die Schalker verpassten trotz zweier Großchancen die Führung. Im Anschluss kamen die Bayer-Junioren besser in die Partie, Isaiah Okafor und Jardell Kanga scheiterten allerdings jeweils an Keeper Faaris Yusufu. Der Nachwuchs aus Leverkusen sah nun seine Chance und drückte auf die Führung, doch ging mit einem torlosen Remis in die Pause.

In der Folge mussten Bayers Talente allerdings bittere Minuten hinnehmen. Erst verletzte sich Kapitän Ayman Aourir, dann erzielte Schalke praktisch aus dem Nichts den Ausgleichstreffer. Eine als Flanke geplante Hereingabe von Philip Buczkowski wurde immer länger und senkte sich hinter dem verdutzten Neutgens im Bayer-Tor in die Maschen (69.). In der Schlussphase war der Schlussmann mehrfach gefragt. Eine Viertelstunde vor Abpfiff verhinderte er den Rückstand durch eine starke Parade, zehn Minuten später zeigte der Unparteiische auf den Punkt, da Innenverteidiger Madi Monamay den Schalker Keke Topp gefoult hatte. Neutgens parierte jedoch und sicherte das Remis. Im Gegenzug erzielten die Leverkusener sogar fast noch den Siegtreffer, doch so blieb es beim 1:1.

Am kommenden Samstag treffen die weiterhin auf Platz vier rangierenden Bayer-Junioren im Haberland-Stadion auf den Tabellenvorletzten Rot-Weiss Essen (11 Uhr). Der Abstand auf Platz zwei, der zur Endrunde an der deutschen Meisterschaft berechtigen würde, beträgt mittlerweile sechs Punkte.

Die U17 hat derweil den vierten Sieg in Folge eingefahren. Beim FC Hennef 05 drehte die Elf von Coach Sergi Runge nach zwischenzeitlichem Rückstand auf und gewann am Ende deutlich mit 5:1 (1:1). Artem Stepanov avancierte mit drei Toren zum Matchwinner. Durch den Auswärtserfolg verbesserten sich die B-Junioren auf Rang fünf. Am kommenden Samstag ist die Mannschaft im Derby beim 1. FC Köln gefordert (13 Uhr).

Bayer 04 U19 Neutgens – Aksoy, Okafor, Monamay, Lang, Pesch, Köhl, Aourir (65. Fazlija), Kanga, Moustfa (89. Petak), Widlarz (89. Zirkzee)