Bayers Frauen liefern Wolfsburg einen Kampf auf Augenhöhe

Und als Bayer nach einigen bangen Momenten vor der Pause (unter anderem zwei Glanzparaden von Rafaela Borggräfe nach dem Seitenwechsel mehr Druck entwickelte, häuften sich die eigenen Gelegenheiten. Aber statt des Ausgleichs fiel der zweite Gegentreffer, weil Alexandra Popp nach einer Ecke zur Stelle war (78.).

Spielerin des Spiels: In Abschlusssituationen kam Torjägerin Vanessa Fudalla leider nur selten. In der 67. Minute versuchte sie es per Direktabnahme, die den Kasten nur knapp verfehlte, zeichnete letztlich für den einzigen Treffer verantwortlich und setzte sich mit nun 13 Erfolgen wieder alleine an die Spitze der Bundesliga-Torschützinnenliste. Auch sonst rackerte sie unermüdlich, bereitete unter anderem die Großchance von Kramer nach zwei Spielminuten sehenswert vor. Kurzum: Sie gab mit einer starken Leistung die passende sportliche Antwort auf die Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft. Noch lieber wäre ihr aber ein Punktgewinn in Wolfsburg gewesen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: