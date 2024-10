Bayernliga Süd: Landsberg beendet Kirchanschörings Ungeschlagen-Serie

Landsberg gewinnt das Nachholspiel deutlich gegen Kirchanschöring und beendet damit die Ungeschlagen-Serie der Gäste. In der 15. Minute gelang den Gästen sogar die Führung durch Gabriel Öllerer. Die Antwort für Landsberg leiferte Benedikt Auburger aber noch in der ersten Hälfte.

In Durchgang zwei kamen die Hausherren dann in Fahrt. John Haist brachte den TSV kurz nach Wiederanpfiff. Schließlich konnten die Landsberger durch Treffer von Furkan Kircicek und Luis Schäffler erhöhen, ehe John Haist mit dem Treffer zum 5:1 seinen Doppelpack komplettierte. Gabriel Öllerer gelang mit seinem zweiten Tor des Abends noch der Anschlusstreffer, am Sieg des TSV Landsberg konnte er aber nichts mehr ändern.

TSV Landsberg – SV Kirchanschöring 5:2

TSV Landsberg: Stefan Musa, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Azur Velagic (12. Alexander Bazdrigiannis), Benedikt Auburger, Fabian Kljucevic (29. Tiziano Mulas) (73. Luis Schäffler), Furkan Kircicek (80. Dennis Polat), John Haist, Daniele Sgodzaj (67. Oliver Prenka), Maximilian Berwein - Trainer: Alexander Schmidt

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, Felix Bischoff, Luka Lukic, Julian Galler (63. Jonas Kronbichler), Dominik Buxmann (73. Simon Jauk), David Lobendank, Nick Schreiber, Manuel Omelanowsky (67. Daniel Beckel), Gabriel Öllerer - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Gabriel Öllerer (15.), 1:1 Benedikt Auburger (34.), 2:1 John Haist (48.), 3:1 Furkan Kircicek (65.), 4:1 Luis Schäffler (75.), 5:1 John Haist (79.), 5:2 Gabriel Öllerer (88.)