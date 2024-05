Bayernliga Nord – Last-Minute-Ausgleich in Ingolstadt

Der TSV Abtswind rettet in letzter Minute einen Punkt gegen Ingolstadt II, Eichstätt dreht das Spiel gegen Coburg. Der 35. Spieltag der Bayernliga Nord in der Übersicht.

Die Reserve des FC Ingolstadt startete gut in die Partie und ging folgerichtig in der 32. Minute durch Michael Udebuluzor in Führung. Kurz vor der Pause hatten die Schanzer noch die Chance, diese Führung per Elfmeter auszubauen, Götzendorfer scheiterte aber am starken Felix Reusch im Tor des TSV Abtswind.

In der zweiten Hälfte passierte lange nicht viel, in der Nachspielzeit gelang Abtswind in Person von Max Hillenbrand dann aber doch noch der Ausgleich. Das Remis bringt allerdings keine Mannschaft wirklich weiter im Versuch, den Abstand zur Tabellenspitze noch einmal zu verkürzen.

FC Ingolstadt 04 II – TSV Abtswind 1:1

Schiedsrichter: Roth (Rain)

Tore: 1:0 Udebuluzor (32.), 1:1 Hillenbrand (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Götzendörfer (FC Ingolstadt 04 II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Reusch (43.).