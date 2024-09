Bayernliga 🗣: Hirschnagl-Ansage bei 1860 II – "Großes Lob" in Erlbach

Felix Hirschnagl, Trainer des TSV 1860 MĂŒnchen II: »ZunĂ€chst einmal ist festzuhalten: Verdiente Niederlage. Aber nicht, weil wir fußballerisch schwach waren. Ganz im Gegenteil. Hier sind wir weiterhin sehr stark unterwegs.

Wir haben heute in den ersten 45 Minuten zu wenig getan und das darf uns bei unserem Verein nicht passieren. Ich nehme mich da nie raus. Geh jeden Tag voran. Solange uns im Dribbling allerdings ein Haken oder Beinschub wichtiger ist, als ein guter Moment des Mitspielers oder wir einen ĂŒberspielten Moment nicht nachverteidigen, werden wir die nĂ€chsten Schritte nicht machen können.

In der zweiten Halbzeit haben wir die dicke Ausgleichsmöglichkeit, treffen aber nach einer super feinen Flanke und gut getimten Kopfball nur den Pfosten. Und eigentlich kommen wir auch nach dem zweiten Gegentor erst besser ins Spiel. Die zwei Gegentore waren heute zu leicht hergeben. Dass wir in der Nachspielzeit dann erst treffen und uns keine Zeit mehr bleibt, passt alles zusammen. Karma nenn ich das. Wer nicht mehr macht, fleißig ist und um jeden Moment kĂ€mpft, um stĂ€ndig das möglich wechselnde Momentum entweder zurĂŒckzuholen oder konstant lĂ€nger zu halten, der wird am Ende bestraft.

Wenn wir es jetzt schaffen, die richtigen SchlĂŒsse zu ziehen, dann werden wir viel lernen und uns nochmal weiter entwickeln. Und davon geh ich aus.«