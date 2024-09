Bayernliga: 1860 verpasst Sprung auf Eins – Pipinsried unterliegt SVK

Die Ungeschlagenen-Serie der Junglöwen ist gerissen. Vor fast 1000 Zuschauern verlor Felix Hirschnagl erstmals im Amt beim TSV 1860 München II. Bereits in der sechsten Spielminute knipste Simon Gruber zur frühen Nördlinger Führung.

In der zweiten Hälfte erhöhte Nördlingens Top-Torjäger Alexander Schröter zum 2:0. Quasi mit dem Schlusspfiff trafen auch noch die Löwen. Christian Leone markierte den 1:2-Anschlusstreffer. Für den 19-Jährigen ist es der fünfte Treffer im sechsten Spiel.

Die Löwen verpassen damit den Sprung an die Tabellenspitze. Nördlingen pirscht sich dagegen an die Top-Teams heran.

TSV Nördlingen – TSV 1860 München II 2:1

TSV Nördlingen: Florian Rauh, Felix Käser, Nico Schmidt, Jens Schüler, Paul Rauser (87. Luca Trautwein), Hans Rathgeber (60. Mirko Puscher), Jakob Mayer (75. Jan Reicherzer), Mario Taglieber, Jonathan Grimm, Alexander Schröter (82. Manuel Meyer), Simon Gruber (83. Julian Brandt) - Trainer: Daniel Kerscher

TSV 1860 München II: Erion Avdija, Daniel Winkler, Moritz Rem, Teo Marosevic (46. Raphael Wach), Sean Dulic, Mike Gevorgyan (65. Evarist Samey), Arin Garza (65. Max Jägerbauer), Xaver Kiefersauer (46. Damjan Dordan), Ivan Martinovic (65. Yannik Seils), Cristian Leone, Noah Klose - Trainer: Felix Hirschnagl

Schiedsrichter: Maximilian Graf (Raitenbuch) - Zuschauer: 995

Tore: 1:0 Simon Gruber (6.), 2:0 Alexander Schröter (59.), 2:1 Cristian Leone (90.+3)

Der SV Kirchanschöring entführt drei Zähler aus Pipinsried und landet in der Bayernliga Süd einen Befreiungsschlag. Mitte der ersten Halbzeit schoss Jonas Kronbichler die Gäste verdient in Führung. Nach der Pause stellte FCP-Coach Josef Steinberger um, sah seine Pläne aber in der 57. Minute durchkreuzt, als Stefan Ilic mit Gelb-Rot vom Platz flog. In der 81. Minute stellte Gabriel Öllerer auf 2:0 und scheiterte kurz darauf am Pfosten.

Der FC Pipinsried bleibt durch die Niederlage im Tabellenmittelfeld hängen. Der SVK baut den Abstand auf die Abstiegsränge auf vier Punkte aus.