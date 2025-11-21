Bayern triumphiert! 9 Minuten Winterschlaf kosten Buchbach das Spiel

Spektakel in der SMR-Arena! 859 fröstelnden Zuschauern wurde zumindest fußballerisch Erwärmendes geboten. Am Ende triumphierte der FC Bayern II knapp mit 4:3. Die Buchbacher lieferten einen tollen Fight, mussten sich aber über einen kurzeitigen Winterschlaf nach der Pause ärgern, als die Gäste binnen neun Minuten aus einem 1:1 ein 4:1 machten...

Buchbach legte fünf Minuten vor der Pause vor: Samed Bahar brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (41.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff hatten die Bayern-Amateure eine Antwort auf Lager. Anton Heinz netzte mit seinem zwölften Saisontreffer zum 1:1 ein (40.+3). Kurz nach dem Seitenwechsel folgten besagte neun Minuten Winterschlaf aus Hausherrensicht. Zwischen der 50. und 59. erzielten die Gäste drei Treffer und zogen auf 1:4 davon. Die Entscheidung? Mitnichten! Buchbach fing sich wieder und rannte mit dem Mut der Verzweiflung an. Die tolle Moral zahlte sich aus: Tobias Heiland und erneut Samed Bahar etwas unkoventionell per Hinterkopf/Schulter nach einer Ecke machten das Ding plötzlich wieder scharf, nur noch 3:4 (78.)! Es blieb noch genügend Zeit auf der Uhr, Buchbach probierte noch einmal alles, doch leztztlich schaukelten die Amateure den knappen Vorsprung in einer packenden Schlussphase über die Zeit.

Alles auf einen Blick: