Bayern triumphiert! 9 Minuten Winterschlaf kosten Buchbach das Spiel

Spektakel in der SMR-Arena! 859 fröstelnden Zuschauern wurde zumindest fußballerisch Erwärmendes geboten. Am Ende triumphierte der FC Bayern II knapp mit 4:3. Die Buchbacher lieferten einen tollen Fight, mussten sich aber über einen kurzeitigen Winterschlaf nach der Pause ärgern, als die Gäste binnen neun Minuten aus einem 1:1 ein 4:1 machten...
TSV Buchbach – FC Bayern München II 3:4 (1:1)
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra (77. Kevin Hingerl), Philipp Walter, Samed Bahar, Alexander Mehring (71. Marinus Erber), Tobias Heiland, Albano Gashi, Daniel Muteba (90. Nerman Mackic), Sammy Ammari, Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj (60. Sascha Hingerl) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Aleksandro Petrovic - Co-Trainer: Josef Harlander
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Magnus Dalpiaz, David Heindl (74. Ljubo Puljic), Jussef Nasrawe (84. Max Mergner), Robert Deziel Jr., Grayson Dettoni, Guido Della Rovere, Tim Binder (74. Artur Degraf), Richard Meier, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 859
Tore: 1:0 Samed Bahar (41.), 1:1 Anton Heinz (45.+3), 1:2 Rocco Tavra (50. Eigentor), 1:3 Anton Heinz (55.), 1:4 Tim Binder (59.), 2:4 Tobias Heiland (67.), 3:4 Samed Bahar (78.)