Ligabericht
– Foto: Michael Buchholz

Bayern triumphiert! 9 Minuten Winterschlaf kosten Buchbach das Spiel

Freitag - 19. Spieltag: Seitz-Elf setzt sich in einem tollen Spiel mit 4:3 durch

Regionalliga Bayern
Buchbach
FC Bayern II

Spektakel in der SMR-Arena! 859 fröstelnden Zuschauern wurde zumindest fußballerisch Erwärmendes geboten. Am Ende triumphierte der FC Bayern II knapp mit 4:3. Die Buchbacher lieferten einen tollen Fight, mussten sich aber über einen kurzeitigen Winterschlaf nach der Pause ärgern, als die Gäste binnen neun Minuten aus einem 1:1 ein 4:1 machten...

Buchbach legte fünf Minuten vor der Pause vor: Samed Bahar brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (41.). Doch noch vor dem Halbzeitpfiff hatten die Bayern-Amateure eine Antwort auf Lager. Anton Heinz netzte mit seinem zwölften Saisontreffer zum 1:1 ein (40.+3). Kurz nach dem Seitenwechsel folgten besagte neun Minuten Winterschlaf aus Hausherrensicht. Zwischen der 50. und 59. erzielten die Gäste drei Treffer und zogen auf 1:4 davon. Die Entscheidung? Mitnichten! Buchbach fing sich wieder und rannte mit dem Mut der Verzweiflung an. Die tolle Moral zahlte sich aus: Tobias Heiland und erneut Samed Bahar etwas unkoventionell per Hinterkopf/Schulter nach einer Ecke machten das Ding plötzlich wieder scharf, nur noch 3:4 (78.)! Es blieb noch genügend Zeit auf der Uhr, Buchbach probierte noch einmal alles, doch leztztlich schaukelten die Amateure den knappen Vorsprung in einer packenden Schlussphase über die Zeit.

Alles auf einen Blick:

TSV Buchbach – FC Bayern München II 3:4 (1:1)
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra (77. Kevin Hingerl), Philipp Walter, Samed Bahar, Alexander Mehring (71. Marinus Erber), Tobias Heiland, Albano Gashi, Daniel Muteba (90. Nerman Mackic), Sammy Ammari, Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj (60. Sascha Hingerl) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Aleksandro Petrovic - Co-Trainer: Josef Harlander
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Magnus Dalpiaz, David Heindl (74. Ljubo Puljic), Jussef Nasrawe (84. Max Mergner), Robert Deziel Jr., Grayson Dettoni, Guido Della Rovere, Tim Binder (74. Artur Degraf), Richard Meier, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 859
Tore: 1:0 Samed Bahar (41.), 1:1 Anton Heinz (45.+3), 1:2 Rocco Tavra (50. Eigentor), 1:3 Anton Heinz (55.), 1:4 Tim Binder (59.), 2:4 Tobias Heiland (67.), 3:4 Samed Bahar (78.)

Mathias WillmerdingerAutor