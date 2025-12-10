Anton Heinz (m.) führt die Torjägerliste vor Milos Cocic (l.) und Severo Sturm (r.) an. – Foto: FuPa

Bayern-Stürmer wieder vorne – Cocic und Sturm lauern nach Doppelpack ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die Torjägerkrone und die 15 Kästen ERDINGER ist in der Regionalliga Bayern weiter extrem spannend. Anton Heinz, Stürmer des FC Bayern München II, führt aktuell die Rangliste mit 14 geschossenen Toren an. Besonders sein Doppelpack beim wilden 4:3-Auswärtssieg in Buchbach brachte dem Sommer-Neuzugang den Platz an der Sonne. Doch auch Milos Cocic, vom FV Illertissen, gelang im Monat November ein Doppelpack. Im Spiel gegen die SpVgg Bayreuth (4:0) traf der ehemalige Spieler des TSV 1860 München vom Punkt und trug sich kurz darauf nochmal in die Torschützenliste ein. Mit 13 Treffern bleibt der 22-jährige Shootingstar dicht an den Fersen von Heinz.

Auf dem dritten Platz der Torjägerliste steht Severo Sturm vom TSV Aubstadt. Auch er liebäugelt noch mit dem Gewinn der Torjägerkrone und befindet sich mit zwölf Toren auch nur knapp hinter Heinz. Und auch Sturm traf in einem Spiel doppelt: Beim 3:2-Sieg in Bayreuth gelang im erst der Ausgleich und nur wenige Minuten später der Siegtreffer. Torjägerliste: