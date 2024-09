Baumberg verliert zweistellig, RWO furios, auch Budberg vorn dabei

________________

ETB verspielt Führung

Die SG Essen-Schönebeck muss sich nach dem Spiel beim ETB ärgern, denn die Auswahl von Markus Rauschtenberger verspielte eine 3:2-Führung nach 0:2-Rückstand in der Schlussphase. Joker Samuel Emmerich rettete dem Traditionsverein beim 3:3 noch einen Zähler. ETB Schwarz-Weiß Essen – SG Essen-Schönebeck 3:3

ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Eray Can Örnek (75. Timo Brandt), Thore Nöckel, Justus Morten Becker, Arda Islam, Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis, Maurice Krall (77. Edis-Cem Yilmaz), Jonathan Heix (96. Noah Rück), David Weinbender (73. Samuel emmerich), Howon Ryu (45. Kiros Galatidis) - Trainer: Mirko Strasdin

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Umut Bürkek, Adrian Osmani (46. Siegfried Viktor Kalonda), Wiktor Piotr Stolc, Albijon Aljiu, Joshua Mantan, Sam Bierikoven, Willis Elikplim Atamudzi Paintsil, Fabian Sörries (59. Elyesa Onur), William Elinam Atamudzi Paintsil, Leonard Rettek - Trainer: Markus Rauschtenberger

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 David Weinbender (36.), 2:0 Justus Morten Becker (54.), 2:1 William Elinam Atamudzi Paintsil (59.), 2:2 Siegfried Viktor Kalonda (69.), 2:3 Leonard Rettek (72.), 3:3 Samuel emmerich (85.) ________________ Zu wenig für Wuppertal

Ein 1:1 gegen den Aufsteiger Ratingen 04/19 ist für den Wuppertaler SV eigentlich zu wenig. Tolga Ceylan glich für die Germania aus, Mohammed Mankou erzielte zuvor das 1:0. Damit bleibt der WSV auf einem Abstiegsplatz, Ratingen rangiert auf einem guten Platz fünf und ist noch ungeschlagen. Wuppertaler SV – Ratingen 04/19 1:1

Wuppertaler SV: Paulo Winnacker (57. Louis Britscho), Jan-Maximilian Scharf, Laurenz Schott, Mohammed Mankou (81. Christ Lushiku), Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego Alessandro Micha (75. Paul-Darko Vatav), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Arda Durmus (67. Edrin Vishi) - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

Ratingen 04/19: Jorin Bjarne Turbon, Diyar Özdilek (65. Eleftherios Vasileiadis), Adam Yakhyaev, Nolan Manassa, Tolga Ceylan, Maximilian Kronauer, Nicholas Farin Horn (88. Luca Werbonat), Hinata Saeki (75. Artem Rogow), Maximilian Dimitrijevski (63. Justin Chibueze Theißig), Noah Bouassaria, Nathanael-Victor Ndoyi (57. Habeb Zandinan) - Trainer: Samir Hanna

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Mohammed Mankou (16.), 1:1 Tolga Ceylan (43.) ________________ Schonnebeck geht nach 2:0-Führung unter

Die folgenden Gegner von Rot-Weiß Oberhausen können aus dem Auftritt von RWO bei der SpVg Schonnebeck sicherlich eine Menge mitnehmen. Die Hausherren führten mit 2:0 nach 20 Minuten gegen die Kleeblätter, die im Anschluss das Kommando übernahmen und einen 7:2-Kantersieg einfuhren. Jermaine Jann überragte beim Torfestival von Oberhausen, das man besser nicht reizen sollte. Die U19 des Regionalligisten ist wenig verwunderlich neuer Tabellenführer. SpVg Schonnebeck – SC Rot-Weiß Oberhausen 2:7

SpVg Schonnebeck: Joel Kloßek, Fabijan Stojcic (46. Max Koltermann), Asiato-Shouda Sanganaza (65. Rami Zaitouni), Bilal Omeirat, Nick Jeising (73. Kagola Kourani Traore), Silas Yanik Niebaum, Henri Kvesa, Artin Kordi, Lucas Elias Simos, Yusuf Derin (65. Athanassios Angelos Gentidis), Luca Jeworrek (73. Leonard Milanovic) - Trainer: Dirk Tönnies

SC Rot-Weiß Oberhausen: Jonathan Freitag, Hüseyin Efe Aldemir, Ilias El Amrani, Haruto Shakata (75. Mehmet Emir Pirinc), Cankoray Mutlu (77. Ege Mikail Varol), Noah Alexander Karschti (64. Mahmud Sahintürk), Razmik Khurshudyan, Marlon Brill, Alessandro Hochbaum (65. Ramy Kharat), Sergio Jesus Terranova Rivera, Jermaine Jann (75. Enes Babayigit) - Trainer: Rafael Garcia Molina

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Silas Yanik Niebaum (13.), 2:0 Lucas Elias Simos (20.), 2:1 Jermaine Jann (22.), 2:2 Marlon Brill (36.), 2:3 Jermaine Jann (44.), 2:4 Jermaine Jann (59.), 2:5 Marlon Brill (63.), 2:6 Ilias El Amrani (76.), 2:7 Sergio Jesus Terranova Rivera (80.) ________________ Hilden-Show in Bottrop

Der VfB 03 Hilden hat mehr als angemessen auf die 2:5-Schlappe gegen die SpVg Schonnebeck reagiert und Dostlukspor Bottrop beim 5:1 keine Chance gelassen. Bei der Elf von Norwin Austrup stach vor allem Luca Busch Garcia heraus, der vor und nach dem Seitenwechsel den entscheidenden Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:0 und 3:0 markierte. Dostlukspor Bottrop liegt am Samstagabend auf dem letzten Tabellenplatz. Dostlukspor Bottrop – VfB 03 Hilden 1:5

Dostlukspor Bottrop: Bill Ofoma - Trainer: Ishak Yilmaz

VfB 03 Hilden: Raffael Sommer, Henry Wolfgang Page (72. David Jan Mislovic), Amar Kashtanjevac (72. Peniel Djopa), Leon Prokshi, Anastasios Pescelidis, Gabriel Kelava, Hamza Hachimi (59. Urim Rexha), Tristan Lanzke (80. Paolo Chiavelli), Luca Busch Garcia, Ibrahim Weisel, Mohammed Monir Ayyad - Trainer: Norwin Austrup

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Leon Prokshi (32.), 0:2 Luca Busch Garcia (43.), 0:3 Luca Busch Garcia (63.), 0:4 Mohammed Monir Ayyad (75.), 0:5 Urim Rexha (80.), 1:5 (87.) ________________ Lenni Castrop rettet Mönchengladbach

Der Spielverlauf dieses Spiels ist deckungsgleich zum 3:3 im Essener Derby. Auch der 1. FC Mönchengladbach gab ein 2:0 her und glich spät zum 3:3-Endstand aus. Joker Lenni Castrop, der früh eingewechselt wurde, war mit zwei Hütten der entscheidende Mann für die Westender, die damit ihren ersten Punkt eingefahren haben. Der SC St. Tönis verliert dagegen die Tabellenführung. 1. FC Mönchengladbach – SC St. Tönis 1911/20 3:3

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Leon Azemi (70. Joed Landos), Alessio Hyka, Miran Güzel, Aron Nasufi, Mohamed Dbouki, Benjamin Erb (74. Nelio Sachse), Parviz Sara Moghaddam (46. Nordin Wette), Berkan Türkyilmaz (90. Emir Aydin), Dmytro Motiakyn (15. Lenni Castrop) - Trainer: Christian Oh

SC St. Tönis 1911/20: Nick Jung, Niklas Hannappel (78. Jaden Mertens), Greg Ehijie Imoiseza, Noel Dias Ferreira Souto, Yigit Taha Siyak, Antoni Jan Kolodziej, Phil Wanninger, Ben Funken (46. Furkan Yavuz), Ibraim Ilazi (46. Eghosa Aaron Ogbeide), Noah Canel Yilmaz (92. Abdul Suwareh), Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (63. Alexander Opoku) - Trainer: Jonas Schüler

Schiedsrichter: Maximilian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Berkan Türkyilmaz (22.), 2:0 Lenni Castrop (25.), 2:1 Noah Canel Yilmaz (35.), 2:2 Eghosa Aaron Ogbeide (65.), 2:3 Eghosa Aaron Ogbeide (85.), 3:3 Lenni Castrop (90.+2) ________________ SV Budberg startet mit sechs Punkten

Deniz Ucan (6.) und Hans Schaath (45.) lassen den SV Budberg beim FSV Duisburg mit 2:0 jubeln! Damit steht der Neuling gemeinsam mit RW Oberhausen an der Spitze und darf sich über einen starken Saisonstart freuen. Am kommenden Wochenende steht mit dem Heimspiel gegen den SC St. Tönis deshalb schon ein Topspiel an. FSV Duisburg – SV Budberg 0:2

FSV Duisburg: Osman Calik, Efe Dönmez, Calvin Busch, Bacel Kanaan (46. Rogan Derbo), Teoman Moustafa (59. Djalal Ilyas Drouche), Azat Yildirim, Taha Sen (58. Yusa Sentürk), Michael Dinga (46. Luca Marte), Ömercan Bekar (21. Dan Quedraogo), Mohammad Bitar, Jaime Aspromonte - Trainer: Burak Feyizoglu

SV Budberg: Ben Haase, Patrick Reitemeier (34. Malte Cedric Kluge), Niklas Brünemann, Hans Schaath, Fynn Jansen, Finn Berg (85. Nicolas Mark Ebel), Luis Weyhofen (86. Din Suljkic), Lennard Syska (73. Jose Francis Moukambi Noune), Nando Strauch, Fynn Schwarzer (88. Frederik Tenbergen), Deniz Ucan - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Deniz Ucan (6.), 0:2 Hans Schaath (45.) ________________ Unterrath schießt Baumberg ab

Die Sportfreunde Baumberg sind in der Niederrheinliga noch nicht angekommen und verlieren bei der SG Unterrath mit 0:11 zweistellig. Damit ist der Aufsteiger mit einem Torverhältnis von 0:12 Tabellenletzter. Gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gilt es daher, in der kommenden Woche mindestens mal den ersten Punkt einzufahren. Unterrath hat nach dem 2:6 in Schönebeck dagegen eine starke Antwort gegeben.

SG Unterrath – Sportfreunde Baumberg 11:0

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

Sportfreunde Baumberg: Jan Werner Brunsbach, Amin Sahli (70. Ozan Dogan), Dustin-Karim Laschewski, Agan Murati, Brian Owuso, Simon Wozniakowski, Nassim Azhil, Kaniwar Adnan Hamo (45. Amir Ali Mashhorg), Maxford- Akuamoah Sampong (45. Sabir Haddad), Simone Lo Castro (62. Sahin Irevül), Amin Sayah - Trainer: Mustafa Kalkan

Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (16.), 3:0 (24.), 4:0 (30.), 5:0 (33.), 6:0 (42.), 7:0 (56.), 8:0 (68.), 9:0 (70.), 10:0 (80.), 11:0 (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

So., 15.09.24 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Mönchengladbach

So., 15.09.24 11:00 Uhr SG Unterrath - FSV Duisburg

So., 15.09.24 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Dostlukspor Bottrop

So., 15.09.24 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 15.09.24 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Wuppertaler SV

So., 15.09.24 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 15.09.24 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Budberg



4. Spieltag

So., 22.09.24 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SG Essen-Schönebeck

So., 22.09.24 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Ratingen 04/19

So., 22.09.24 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Rot-Weiß Oberhausen

So., 22.09.24 11:00 Uhr SV Budberg - VfB 03 Hilden

So., 22.09.24 11:00 Uhr FSV Duisburg - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.09.24 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Unterrath

So., 22.09.24 11:00 Uhr Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg

