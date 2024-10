Barsinghausen siegt in Mühlenfeld

So., 20.10.2024, 15:00 Uhr

Für Mühlenfeld-Trainer Mario Pohl fiel das 1:0 von Robert Just in der 26. Minute etwas "aus dem Nichts", da auch sein Team vorher einen Pfostenschuss verbuchte. Das 2:0 fiel dann nach einem Konter. Luca Ritzka war der Torschütze in der 44. Minute.

Im direkten Gegenzug traf Noah Peters für Mühlenfeld nach einer Standardsituation zum Anschlusstreffer. Mühlenfeld hatte zwar viel Ballbesitz, aber "keine Durchschlagskraft", weil auch Barsinghausen sehr gut verteidigte. "so viel Ballbesitz hatten wir noch kein Mal in dieser Saison gehabt." so Pohl.

In der Schlussphase erzielte dann Florian Nolte in der 86. Minute das 1:3 nach einem Eckball, damit war dann der Sack zu und es stand fest, dass die drei Punkte nach Barsinghausen gehen. Tabellarisch heißt das, dass die Gäste aus Barsinghausen bis auf zwei Punkte an Mühlenfeld heranrutschen konnten und die beiden Kontrahenten nun Tabellennachbarn im gesicherten Mittelfeld der Tabelle sind.

Während Barsinghausen am kommenden Samstag um 14.00 Uhr in Tündern antreten muss, spielt Mühlenfeld am Sonntag beim FC Lehrte, der zuletzt seinen dritten Saisonsieg gegen VfL Bückeburg feierte.