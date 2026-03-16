Bargob, Wischnewski, Karim, Weber: Top-Spieler der Bezirksliga Hamburg Bezirksliga Hamburg: Niklas Alexander Bargob, Sirwan Karim, Alwin Weber, Anton Lennon Wischnewski, Henrik Morten Bones, Nick Thederan und weitere Akteure prägen den Spieltag mit Toren und Schlüsselmomenten. von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Im Fokus: Sirwan Karim (l.), Anton Lennon Wischnewski und Alwin Weber. – Foto: Sellhorn, Herzog, Frankenberg

Der Spieltag der Bezirksliga Hamburg wurde nicht nur von Ergebnissen geprägt, sondern vor allem von Spielern, die ihren Partien den Stempel aufdrückten. Vierfachpacker, Dreierpacker und Matchwinner sorgten in allen Staffeln für die auffälligsten Einzelgeschichten. Das sind die Top-Spieler des 22. Spieltags der Bezirksliga Hamburg.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp So sehr Fußball von mannschaftlicher Geschlossenheit lebt, an diesem Spieltag der Bezirksliga Hamburg gab es zahlreiche Partien, in denen einzelne Akteure besonders hell leuchteten. In der West-Staffel war das vor allem Niklas Alexander Bargob vom VfL Pinneberg. Vier Tore in einem Spiel sind auf diesem Niveau immer ein Ereignis - erst recht dann, wenn der eigene Klub am Ende trotzdem verliert. Bargob war an nahezu jedem Hoffnungsmoment seiner Mannschaft beteiligt und hielt die Partie mit seinen Treffern lange offen. Dass ein solcher Auftritt am Ende nicht mit Punkten belohnt wurde, macht ihn umso bemerkenswerter - und bitter. Der Heidgrabener SV jubelte am Ende 6:4. Ebenfalls herausragend präsentierte sich Daniel Meier von TuRa Harksheide II, der beim 6:1 gegen SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld dreimal traf und die Dominanz seiner Mannschaft auch individuell sichtbar machte. Matchwinner, Hattrick-Schützen und Joker mit Wirkung In der Süd-Staffel führte kein Weg an Sirwan Karim vom Dulsberger SC Hanseat vorbei. Drei Tore in einem Topspiel gegen Dersimspor Hamburg, dazu die wichtige Führung und weitere Treffer in entscheidenden Momenten - ein solches Gesamtpaket hebt sich deutlich ab. Karim war nicht einfach nur Vollstrecker, sondern das Gesicht eines überragenden Auftritts seiner Mannschaft. Gleich dahinter ordnet sich Alwin Weber von FC Süderelbe II ein. Vier Tore beim 6:1 gegen TuS Finkenwerder sprechen ohnehin für sich, doch noch aussagekräftiger ist die Verteilung seiner Treffer: Weber traf nicht irgendwann, sondern entschied die Partie nach dem Ausgleich der Gäste im Alleingang. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Weber normalerweise für die Oberliga-Mannschaft des FCS spielt.

Im Osten standen gleich mehrere Akteure im Rampenlicht. Besonders herausragend war Anton Lennon Wischnewski vom SV Börnsen, der beim 5:2 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt II gleich dreimal traf. Seine Tore waren dabei nicht bloß schmückendes Beiwerk, sondern unmittelbare Wegweiser zum Sieg. Ebenfalls auffällig war Henrik Morten Bones von TuS Berne, der nach seiner Einwechslung beim 4:1 gegen SV Nettelnburg/Allermöhe einen Dreierpack schnürte. Gerade Joker, die sofort ein Spiel an sich reißen, stechen besonders heraus, weil sie mit wenigen Aktionen maximale Wirkung entfalten. Spieler, die Spiele kippen können Auch im Norden hatte der Spieltag seine klaren Gesichter. Nick Thederan vom SV Groß Borstel war einer der wichtigsten Faktoren beim irren 5:3 nach 0:3 gegen SC Union Altona. Mit seinen Treffern zum Anschluss und zum 3:3 war er direkt an jener Wende beteiligt, die dieses Spiel so außergewöhnlich machte. Solche Tore haben oft größeres Gewicht als ein bloßer Hattrick in einem einseitigen Verlauf, weil sie eine Mannschaft zurück in die Partie holen. Nicht minder wichtig war Julian Petersen vom TSV Sasel II, der mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten den 2:0-Sieg gegen Eintracht Lokstedt II entschied und sich damit als klassischer Matchwinner präsentierte.