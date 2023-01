Barbara Reinhard-Spitale: "Manchmal reagieren wir zu wenig clever" FuPa Wintercheck: FC Räterschen II

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Teamfindung.

Gibt es Veränderungen im Team?

Justin Videa neu zum FC Oberwinterthur.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

FC Bülach ll - spielstarke Mannschaft.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Die gesamte Gruppe hat überrascht - eine sehr starke 4.-Liga-Gruppe.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Wir selber - wir wussten das es mit unseren Jungen (ehemalige A-Junioren) nicht einfach werden wird. Leider haben wir zu Beginn der Saison einige Spiele sehr knapp verloren.

Wer steigt ab?

Der FC Neftenbach oder der FC Embrach. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Mannschaften am Ende der Tabelle vielfach in der Rückkrunde verstärkt auftreten. Es bleibt spannend.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Unsere Erwartungen in Bezug auf die Punkte wurden klar nicht erfüllt. Gegen Ende der Vorrunde spürte man aber die Leistungssteigerung im Team und die deutlichen Fortschritte jedes einzelnen.