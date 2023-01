Vito Piccinni: "Eine komplett neue Mannschaft von Trainer bis Torwart" FuPa Wintercheck: FC Tössfeld 1

***

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Highlight, dass wir eine komplett neue Mannschaft haben von Trainer bis Torwart. Schlüsselmoment, dass wir ein gutes eingespieltes Team haben.

Gibt es Veränderungen im Team?

-

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

FC Bülach, weil sie seit mehreren Jahren ein sehr gutes, eingespieltes Team sind, somit Favorit.

Wer steigt ab?

Hoffentlich nicht wir 😂, vielicht der FC Räterschen.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Erwartungen nicht ganz erfüllt, hätten gerne 9 Punkte mehr gehabt, wäre nämlich machbar gewesen.