Bananenflanker Budenzauber: Odonkor, Kießling, Mintal und Co. kommen Zahlreiche ehemalige Profis geben sich in Regensburg die Klinke in die Hand – Im Vordergrund steht der gute Zweck

Für einen Tag verwandelt sich Weiß in Grün, der Eishockey-Tempel der Eisbären Regensburg in einen saftigen Kunstrasen. Nicht nur die teilnehmenden Traditionsmannschaften – vom HSV über Borussia Dortmund und 1860 München bis hin zu den Lokalmatadoren vom SSV Jahn – sind zum Zunge Schnalzen. WM-2006-Star David Odonkor, Ex-Sturmass Stefan Kießling, Club-Legende Marek Mintal, der ehemalige tschechische Bundesliga-Star Pavel Kuka. Nur einige der prominenten Namen, die am Samstag in Regensburg auflaufen werden.



Vor allem aber stellen sich die Fußballer in den Dienst der guten Sache. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen vollumfänglich an das Team Bananenflanke, das sich für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung einsetzt. Mit Ursprung in Regensburg, kommen mittlerweile in ganz Deutschland jene jungen Leute in den Genuss, in einem betreuten, professionellen Rahmen Fußball zu spielen und dabei in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.



Emotionales i-Tüpfelchen und Herzstück der Veranstaltung ist einmal mehr das Einlagespiel vom Team Bananenflanke, das gegen 18.30 Uhr nach Abschluss der Vorrunde stattfindet. Beeinträchtigte Kinder treten unter dem Namen „Bananenflanker-Profis“ gegeneinander an. Bei der anschließenden Ehrenrunde verdrückten in den vergangenen Jahren auch die hartgesonnenen Fans auf der Tribüne die ein oder andere Träne. Im Verlauf der Vorrunde werden die Kinder in der Halle immer mehr auf ihren großen Moment hinfiebern. Auf das große Match. Angefeuert von ihren Idolen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt wird das Strahlen ihrer Augen zum schönsten Anblick des Tages werden.



Natürlich stellt sich darüber hinaus die Frage, wer in die Fußstapfen der bisherigen Turniersieger 1860 München und Bananenflanker Legenden treten wird. Mehrere Mannschaften dürften mit Blick auf deren Aufgebot zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Die Titelverteidiger der „Bananenflanker“ werden von Trainer Markus Babbel aufs Feld geführt und haben unter anderem mit „Zwetschge“ Misimovic oder Torben Hoffmann bekannte Namen in ihren Reihen. Dass der amtierende Torschützenkönig Thomas Hitzlsperger verletzt passen muss, ist jedoch ein kleiner Wermutstropfen. Bayer Leverkusen ist mit Stefan Kießling (38) und Gonzalo Castro (35) nicht zu unterschätzen. Derweil kommt es in Regensburg auch zu Wiedersehen: Mit Heiko Herrlich hat sich ein Jahn-Aufstiegstrainer im Trikot des BVB angekündigt. Und Ex-Jahn-Stürmer Marco Grüttner will für die Auswahl des Kinderhilfsvereins Balu4Kids Tore schießen.



Tickets sind nach wie vor im Vorverkauf unter www.bananenflanker-legenden.de erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es eine Abendkasse. Ermäßigte Karten gibt es für Gruppen ab zehn Personen. Auch Eisbären-Fans mit Dauerkarte erhalten vergünstigte Tickets.





Und hier die Kader der Mannschaften:

Bayer 04 Leverkusen: Yasin Yüksel, Daniel Galic, Zoltan Sebescen, Sascha Jagusch, Carsten Baumann, Philipp Wollscheid, Thorsten Judt, Mike Rietpitsch, Anel Dzaka, Sebastian Schoof, Marcus Feinbier, Stephan Kießling, Mario Schwarz, Ioannis Masmanidis, Hanno Balitsch, Jörg Reeb, Gisueppe Spitali, Gonzalo Castro, Coach: Jürgen Gelsdorf

SSV Jahn Regensburg: Florian Ermler, Harry Gfreiter, Jürgen Schmid, David Romminger, Stefan Binder, Tobias Schlauderer, Nico Beigang, Florian Hörnig, André Laurito, Stefan Jarosch, Alexander Maul, Andreas Brysch, Sebastian Kreis, André Luge, Teammanager: Günter Hödl

TSV 1860 München: wird noch bekanntgegeben