Nachlese zum Budenzauber: Gänsehaut, Zauberer und Sieger 1860 2300 Zuschauer in der Donau-Arena sehen die Traditionsmannschaft von 1860 München um Timo Gebhart siegen – vor allem aber eines: viele Emotionen

Gänsehaut garantiert: Als die geistig beeinträchtigen jungen Menschen der „Bananenflanke“ der Reihe nach aufs Spielfeld rannten, als La-Ola-Welle um La-Ola-Welle durchs Rund der Donau-Arena schwappte und als die Kids schließlich gegeneinander antreten, hielt es auch den Letzten nicht mehr auf seinem Platz. Alteingesessene Ex-Fußballprofis hatten „Pipi“ in den Augen. Und den Kids flogen die Herzen nur so zu. In diesem Ausmaß hatte es das in der zehnjährigen Geschichte des in Regensburg gegründeten Vereins noch nicht gegeben.

Gewonnen hatte am Samstag nicht nur die Traditionsmannschaft von 1860 München dank eines Finalsieges im Neunmeterschießen gegen Bayer Leverkusen, sondern viel mehr die gute Sache. 2309 Zuschauer – und damit nochmal 400 mehr als bei der vergangenen Ausgabe – bildeten einen würdigen Rahmen für diesen kurzweiligen Turniertag in der Regensburger Donau-Arena. Sie sahen 15 Spiele voller Tore und jeder Menge ehemaliger Fußball-Größen. Manche ließen ihr Können von früher aufblitzen, zauberten, anderen war ihre „Fußball-Rente“ schon mehr anzumerken. Aber das war am Ende im Grunde egal. Bei der dritten Auflage des Budenzaubers fügte sich einmal mehr zusammen, was zusammengehört.



Kernstück war wieder einmal das Spiel der Bananenflanken-Kids, das zwischen Vorrunde und Halbfinals eingeschoben wurde. Alles fieberte diesem Highlight entgegen. Dass Team Grün mit 8:4 gegen Team Gelb gewann, geriet natürlich zu totalen Nebensache. Das Glänzen in den Augen der jungen Leute sorgte nicht nur bei den Organisatoren, die monatelang mit den Vorbereitungen zutun hatten, für Freudentränen. Nach dem Spiel gab's eine Ehrenrunde und Zeit für Fotos.



--> Der Bananenflanker Budenzauber in Bildern



Zum Sportlichen: Dass alle Mannschaften aus dem Lokalkolorit nicht ins Halbfinale vorstießen, tat der Stimmung keinen Abbruch. Auch wenn das erste Spiel des Tages in einem 7:1-Kantersieg zugunsten der Bananenflanker Legenden gegen den HSV mündete, sollte es noch richtig spannend werden. Gipfel des Ganzen waren die drei Finalspiele. Stefan Kießling und Gonzalo Castro zeigten bei Bayer Leverkusen, dass sie noch im „Saft“ stehen und trugen ihre Mannschaft ins Semifinale. Dort schlug die Werkself den BVB um seinen WM-2006-Held David Odonkor – der mit technischem Geschick und Übersicht überzeugte – mit 3:1 Toren. Den Leverkusenern folgte der TSV 1860 München dank eines Sieges im Neunmeterschießen über den 1. FC Nürnberg ins Endspiel. 1:1 hatte es nach 13 Minuten geheißen. Beide, 1860 und der Club, hatten eine stimmgewaltige Anhängerschaft mitgebracht. Für den SSV Jahn um Harry Gfreiter oder um den stark aufspielenden André Luge war hingegen aufgrund eines einzigen fehlenden Tores vorzeitig Schluss. Gleiches galt für die Bananenflanker Legenden sowie für die Auswahl von Balu4Kids um Maurizio Gaudino oder Christian Träsch.



Nachdem sich die Clubberer um „Phantom“ Marek Mintal, der im Halbfinale Sprechchöre abbekommen hatte, via Neunmeterschießen Platz drei gegen Dortmund gesichert hatten, ging es im finalen Match rund. Hier traf Stefan Kießling doppelt für Leverkusen, doch 1860 holte einen Rückstand von 1:3 auf und rettete sich mit einem 3:3 abermals ins Penalty-Schießen. Mit zwei gehaltenen Versuchen avancierte Manuel Baum im Tor Münchener zum Matchwinner. Anschließend feierten die Löwen-Fans ihre von Karsten Wettberg betreute Mannschaft mit Sprechchören.



1860-Torhüter Michael Hofmann wurde als bester Keeper ausgezeichnet, Gonzalo Castro von Bayer Leverkusen als bester Spieler. Auf die meisten Tore brachte es mit Timo Gebhart ebenfalls ein Spieler vom Turniersieger. Eine Aftershow-Party im Westen der Stadt rundete in den späten Abendstunden einen perfekten Tag ab. Auf ein Neues im nächsten Jahr.