Bamenohl, Rheine und Türkspor gewinnen Kellerduelle - ASC 09 patzt

"Oberliga-Dino" TuS Ennepetal kassierte am 27. Spieltag eine 0:5-Klatsche im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen die SG Finnentrop/Bamenohl und muss sich langsam aber sicher auf die Westfalenliga einstellen. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf elf Punkte angewachsen, da Türkspor Dortmund die SpVgg Vreden mit 3:2 besiegte.
Die gesamte untere Tabellenhälfte bleibt in großer Abstiegsgefahr. Der SV Schermbeck rutschte nach der 1:3-Niederlage beim FC Eintracht Rheine wieder auf Platz 15 ab. Auch der TuS Hiltrup (0:2 gegen den SV Lippstadt 08) und der SC Verl II (0:1 gegen die SpVgg Erkenschwick) bleiben ganz unten dabei.
Die TSG Sprockhövel verpasste nach vier Niederlagen in Folge den Befreiungsschlag gegen den TSV Victoria Clarholz, obwohl Bulut kurz vor Schluss die Führung erzielte (87.). Die Ostwestfalen schlugen prompt zurück und holten einen wichtigen Zähler, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.
Der Spieltag wurde vom Spielabbruch zwischen Rot Weiss Ahlen und der SG Wattenscheid 09 überschattet. Der Spitzenreiter führte mit 3:1 im Wersestadion, als die Partie kurz vor dem Ende nach mehrfachen Böllerwürfen abgebrochen wurde.
So darf sich aktuell der ASC 09 Dortmund Tabellenführer nennen, der sich aber wenig über den Spieltag freuen dürfte. Eine frühe Führung gaben die Aplerbecker beim DSC Arminia Bielefeld II noch aus der Hand und mussten sich mit einem 1:1-Remis zufrieden geben. Aplerbeck, Wattenscheid und Lippstadt rangieren nun aktuell punktgleich an der Spitze. Knapp dahinter der SV Westfalia Rhynern, der aber die wenigsten Partien aller Aufstiegskandidaten absolviert hat.
Last but not least feierte der SC Preußen Münster II einen 2:1-Derbysieg beim 1. FC Gievenbeck und festigte seinen Platz 5.
TuS Hiltrup – SV Lippstadt 08 0:2
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer (60. Asmar Paenda), Justin Mittmann, Lukas Berger (87. Finn Lenze), Dickens Toka, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker (65. Thomas Hitchcock), Shayan Sarrafyar (80. Felix Bußmann), Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann - Trainer: Raul Prieto
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann (46. Cinar Sansar), Fabian Brosowski (90. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Maximilian Franke (56. Louis Neugebauer), Nico Jan Böll (72. David Dören), Iker Luis Kohl (35. Nico Alexander Tübing), Fatih Ufuk, Simon Kötter, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 287
Tore: 0:1 Nico Alexander Tübing (54.), 0:2 Fabian Brosowski (90.)
Gelb-Rot: Alexander Gockel (61./TuS Hiltrup/)
1. FC Gievenbeck – SC Preußen Münster II 1:2
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers (71. Niklas Klinke), Malte Wesberg, Felix Ritter, Mika Keute, Jelke Willem Elferink (65. Cem Jamey Tasdelen), Louis Martin (86. Tom Langenkamp), Alexander Wiethölter, Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Pascal Koopmann (86. Till Höfling), Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Mikail Demirhan, Leon Kayser (58. Benjamin Hormann Evers), Ryan Acar (66. Luca Steinfeldt), Till Hausotter, Arbnor Hoti (73. Emanuel De Lemos) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Till Hausotter (17.), 0:2 Mikail Demirhan (47.), 1:2 Mika Keute (58.)
Rot: Till Hausotter (54./SC Preußen Münster II/Tätlichkeit)
TSG Sprockhövel – Victoria Clarholz 1:1
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Jasper Stojan, Simon Hendel, Ibrahim Bulut, Jonah Husseck (68. Ishak Dogan), Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (79. Aleksandar Dimitrov), Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher (85. Julian Linnemann), Sinan Aygün, Leon van der Veen (34. Marco Pollmann), Julius Max Wiedemann (90. Jonas Ströker), Malte Schulte (46. Philpp Lamkemeyer), Rene Michen (79. Lazar Kahraman), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ibrahim Bulut (86.), 1:1 Nick Flock (89.)
Eintracht Rheine – SV Schermbeck 3:1
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald (74. Tim Heger), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (82. Josha Felix Häusler), Gabriel Cavar, Dicle Sahin (87. Krenar Krasniqi), Bennet van den Berg (84. Lennard Maßmann) - Trainer: Christian Bienemann
SV Schermbeck: Leon Nübel, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün (87. Miles Grumann), Ilias Bouassaria (46. Marvin Grumann), Christopher Stöhr (46. Bilal Akhal), Berkant Gedikli, Kasper Harbering, Jos Krechting (68. Jonas Erwig-Drüppel), Mustafa Gürpinar (46. Venis Uka), Eren Özat, Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 181
Tore: 1:0 Tugay Gündoğan (36.), 2:0 Tugay Gündoğan (56. Foulelfmeter), 3:0 Bennet van den Berg (71.), 3:1 Jonas Erwig-Drüppel (77.)
Türkspor Dortmund – SpVgg Vreden 3:2
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (86. Amed Öncel), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Ilyas Khattari (93. Jeyhun Hajiyev), Hayrullah Alici (57. Brayan Sosa), Sezer Toy - Trainer: Aldin Kljajic
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (51. Matteo Anton Geesink), Martin Sinner (87. Kilian Daniel Voss), Lars Bleker (75. Nicolas Ostenkötter), Leon Kondring (70. Anton Heynk), Julian Risthaus, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ilyas Khattari (1.), 1:1 Julius Gerster (2.), 2:1 Hayrullah Alici (9.), 2:2 Julian Risthaus (49.), 3:2 Ilyas Khattari (66.)
DSC Arminia Bielefeld II – ASC 09 Dortmund 1:1
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann (84. Obed Ofori), Bradley Ndi (46. Hassan Mohamad), Justin Lukas, Fabiano Krasnic (62. Suat Fajic), Efe Tirpan, Julien Kracht (73. Monti Theiß), Latif-Bilal Alassane (90. Marc Gouiffe à Goufan) - Trainer: Oliver Döking
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (89. Josip Kopecki), Justus Zimmermann, Maximilian Podehl, Lewin Alexander D Hone (67. Dan Tshibaka Tshimanga) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 151
Tore: 0:1 Rafael Camprobin (6.), 1:1 Christopher Rasper (74.)
SG Finnentrop/Bamenohl – TuS Ennepetal 5:0
SG Finnentrop/Bamenohl: Ingmar Klose, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (78. Marcel Becker), Nicolas Herrmann (81. Moritz Kümhof), Gordon Meyer (87. Marten Schelle), Nasim Chatar, Robin Klaas, Eren Albayrak (85. Luca Uwe Herrmann), Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (74. Erik Dier) - Trainer: Jonas Ermes
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Maxwell Bimpeh (46. Edon Rizaj), Tomislav Simic, Francesco Santacroce-Di Gregorio (46. Mehmet Serif Dalyanoglu), Robin Gallus (46. Joel Westheide), Cedrick Hupka, Duje Goles (58. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius, Arda Nebi, Kevin Hagemann (46. Kjell Friedenberg) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Robin Klaas (2.), 2:0 Maurice Danielle Werlein (14.), 3:0 Eren Albayrak (37.), 4:0 Nicolas Herrmann (56.), 5:0 Anas Akhabach (89.)
SC Verl II – SpVgg Erkenschwick 0:1
SC Verl II: Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Seung-ho Hwang (66. Adrian Nezir), Maurice Swoboda, Emmanuel Bamba, Manuel Adrian Harmann (75. Sekou Eickholt), Cristiano Andre Sonntag (79. Alessandro Toia), Henry Obermeyer, Ledion Duriqi (75. Louis Ahenkora), Lian Vega Zambrano (59. Yannick Blaszyk) - Trainer: Robert Mainka
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Henry Haferkorn, Luis Oliver Schultz (93. Mike Jordan), Oumar Keita, Marius Lackmann, Dario Biancardi, Dylan Pires (60. Lukas Matena), Bajrush Osmani (72. Amin Bouchra), Brightney Igbinadolor (86. Yehor Koniuchenko) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Waldemar Stor (Aerzen) - Zuschauer: 127
Tore: 0:1 Brightney Igbinadolor (72. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Andreas Ovelhey (93./SpVgg Erkenschwick/)