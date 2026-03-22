Skandalöse Szenen im Wersestadion: Böllerwürfe von SGW und RWA

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Im Ahlener Wersestadion kam es am Sonntagnachmittag zum spannenden Duell zwischen dem Winter aufgerüsteten Kellerkind Rot Weiss Ahlen und Spitzenreiter SG Wattenscheid 09. Einen Abpfiff gab es jedoch nicht. Nachdem es wegen Böllerwürfen in der Schlussphase zum zweiten Mal zu einer Unterbrechung kam, brach Schiedsrichter Niklas Simpson die Partie beim Stand von 1:3 ab.

Sowohl Ahlen als auch Wattenscheid berichteten von einem Böllerwurf in der 65. Spielminute. Dieser kam aus dem Wattenscheider Fanblock und landete in der Nähe des Ahlener Torwarts Lukas van Ingen. Nach knapp zehn Minuten Unterbrechung ging die Partie weiter.

Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Die Gäste drehten auf und gingen durch einen Doppelschlag in Führung (77./79.). Doch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, wenn man die vorherige Unterbrechung abzieht, kam es aus dem Ahlener Fanblock zu einem Böllerwurf. Dieses Mal soll ein Linienrichter beeinträchtigt worden sein, wurde von Wattenscheider Seite berichtet.