Ballout's Budenzauber: Auteal holt den Titel SG Elbdeich überrascht nach der Gruppenphase

Am vergangenen Samstag fand in Salzhausen das Hallenturnier Ballout's Budenzauber für die 1. Herrenmannschaften statt. Acht 1. Herrenmannschaften kämpften um den Sieg und am Ende jubelte der Kreisligist TSV Auetal. Das Besondere: Der Finalgegner des TSV hatte bis dahin lediglich zwei Spiele gewonnen.