Baller League und Mats Hummels beenden Zusammenarbeit

„Die erste Saison war in allen Bereichen ein großer Erfolg“, so Hummels: „Von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht. Die Liga ist nun etabliert und steht auf eigenen Beinen. Deswegen werde ich mich nun anderen Projekten widmen und den Weg frei machen für neue Gesichter, die die Liga bereichern werden.“ Hummels bedankte sich „für unzählige geile Erlebnisse in der Halle, spannende Matches, spaßige Streams und zahlreiche Begegnungen, die in Erinnerungen bleiben werden!“

In der ersten Spielzeit hatte sich das Team „Streets United“ von Alisha Lehmann und Liga-Mitgründer Lukas Podolski vor 12.000 Zuschauern in Düsseldorf den Titel gesichert. Mit durchschnittlich 2,9 Millionen Live-Views per Spieltag auf Twitch und über 450.000 gleichzeitigen Live-Zuschauern im Stream hat die erste Saison alle Erwartungen übertroffen.

Die zweite Spielzeit startet am Montag, den 15. Juli um 20 Uhr mit dem Draft, der Zusammenstellung der finalen Teams. Der Saisonstart erfolgt dann am Montag, dem 22. Juli um 18.30 Uhr. Wie in der ersten Saison werden der Draft und alle Spiele in der Motorworld in Köln ausgetragen und kostenlos auf Twitch gestreamt.

Über die Baller Leauge:

Die Baller League ist eine Kleinfeldliga und steht für eine neue Ära des Fußballs - sie bietet dem Bolzplatz eine große Bühne. Schneller, unvorhersehbarer und hochklassiger Fußball, vereint mit den traditionellen Werten des Spiels. Angeführt von namhaften Größen aus dem Sport und Entertainment kämpfen insgesamt 12 Teams um den Titel. Die Spiele finden in der Motorworld in Köln statt und werden live auf Twitch (https://www.twitch.tv/ballerleague) gestreamt.+

Weitere Infos unter: www.ballerleague.de