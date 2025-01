Ballack-Kumpel mit klarer Kante: So tickt der neue 1860-Coach Patrick Glöckner

Gute Freunde: Patrick Glöckner (r.) mit Michael Ballack, den er in den 90er-Jahren bei einem Reha-Aufenthalt in Donaustauf kennengelernt hat. – Foto: Haertelpress via www.imago-ima

„Menschlich sehr umgänglich“, „direkt“ aber „kein Kumpeltyp“: Das ist Patrick Glöckner, der neue Coach des TSV 1860 München.

Sa., 25.01.2025, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 VfB Stuttgart VfB Stuttg. II 14:00 live PUSH Die Zeit der Begrüßungen und Handschläge ist vorbei – am Samstag wird es ernst für Patrick Glöckner. Der neue Coach des TSV 1860 feiert im Heimspiel gegen Stuttgart II seine Premiere im Grünwalder Stadion (14 Uhr). Verlieren verboten ist das Motto der Löwen, die Schwaben liegen in der Tabelle vier Punkte hinter Sechzig auf dem ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga.

1860-Coach Glöckner ist gut mit Michael Ballack befreundet Glöckner, dessen Vorname nicht „Patrick“ sondern „Petrick“ ausgesprochen wird, selbst findet es „überragend“, dass er mit einem Heimspiel bei den Löwen startet. Es gilt, die katastrophale Bilanz auf Giesings Höhen – bereits sechs Pleiten, Letzter der Heimtabelle – aufzubessern. Ob Glöckner auf der Tribüne auf prominente Unterstützung zählen darf? Der neue Sechzig-Coach ist gut mit Michael Ballack befreundet, der am Starnberger See vor den Toren Münchens wohnt. Kennengelernt haben sich die beiden Ex-Profifußballer in den 90er-Jahren während eines Reha-Aufenthalts in Donaustauf. 2013 stand Glöckner auf dem Platz, als sich Ballack bei seinem Abschiedsspiel in Leipzig von der großen Fußball-Bühne verabschiedete.