Bärenstarkes Zerf stürzt den Spitzenreiter Sieg im Hit der Fußball-Rheinlandliga und die Tabellenführung zurückerobert: Der FC Hochwald Zerf hat den bisherigen Ersten Cosmos Koblenz mit 1:0 bezwungen. Die 500 Zuschauer waren aus dem Häuschen.

Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gingen die Koblenzer am zwölften Spieltag erstmals in dieser Saison leer aus und mussten eine bittere Auswärtsschlappe hinnehmen. Frust und Enttäuschung waren den Cosmos-Akteuren anzumerken, der in umgetretenen Hütchen und weggeworfenen Trinkflaschen endete. Auf der anderen Seite lagen sich die Hochwald-Kicker in den Armen und feierten einen überzeugenden Auftritt. Fans und Spieler feierten mit der La-Ola-Welle, und aus den Siegerkehlen jubelte es euphorisch: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.“

Fabian Mohsmann, Trainer des FC Hochwald: