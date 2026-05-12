Bad Kötzting holt Kautz aus Weiden zurück

Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut (links) freut sich auf Rückkehrer Alexander Kautz. – Foto: Kuchler

Der 22-Jährige aus Neunburg vorm Wald bringt trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung genoss Kautz im Nachwuchs des SV Schwarzhofen, des ASV Cham und des SSV Jahn Regensburg. In der Domstadt spielte er bis zum ersten U19-Jahr in der Junioren- Bayernliga, ehe er im Sommer 2022 erstmals an den Roten Steg wechselte und sich schnell zu einem Leistungsträger entwickelte. Für den FCK absolvierte er in drei Spielzeiten 88 Partien (vier Tore). Im Sommer 2025 folgte schließlich der Wechsel nach Weiden, wo er es verletzungsbedingt nur auf zehn Einsätze (ein Tor) in der Bayernliga brachte. Ende April bat Kautz um Auflösung seines Vertrags, der am Wasserwerk noch ein weiteres Jahr gelaufen wäre.



Nach seinem knapp einjährigen Engagement in Weiden streift sich der Defensivspieler nun also erneut das Trikot der Badstädter über. Sehr zur Freude auch des sportlichen Leiters Thomas Iglhaut: „Mit Kautzi kehrt ein alter Bekannter an den Roten Steg zurück. Trotz seiner erst 22 Jahre hat er bereits einiges an Erfahrung in Bayern- und Landesliga auf dem Buckel. Mit seiner Qualität wird er uns im Defensivbereich enorm verstärken. Da er einen Großteil der Mannschaft bereits kennt, wird er sich schnell wieder zurechtfinden.“



